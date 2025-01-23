У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

Массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачу новой команды.

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В США отстранили от работы сотрудников, ответственных за Украину / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, пресс-служба Белого дома

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У Трампа проводятся проверки персонала

Некоторые чиновники не смогли физически покинуть территорию Белого дома

Советник по нацбезопасности США Майк Уолц санкционировал "полную проверку" десятков кадровых чиновников Белого дома. В список попали чиновники, которые ответственны за вопросы распространения ядерного оружия Ираном и КНДР, кибершпионажа и войны в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз объяснил, что этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать, что сотрудники "будут привержены реализации программы" президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", говорится в материале The Washington Post.

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"С 12:01 понедельника проводятся проверки персонала и принимаются решения на основе оценок", - добавил Хьюз.

Как пишет WP, чиновникам во время короткого звонка, проведенного в среду начальником штаба Волца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны покинуть здание. Им было дано указание возвращаться только по просьбе их руководителей - старших директоров, назначенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Пока эта проверка завершается, на основании прецедента, созданного администрацией Байдена, вам предписано быть на связи и являться в офис только в случае обращения руководства Совета национальной безопасности", - сказал МакКормак.

Решение Волтца было настолько неожиданным, что некоторые чиновники не смогли физически покинуть территорию Белого дома, поскольку их пропуска больше не работали. Неудобная безвыходная ситуация потребовала от Секретной службы вручную открыть ворота для тех, чьи пропуска были деактивированы.

По словам бывшего чиновника, массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачу новой команды по национальной безопасности по решению существенных вопросов

"Десятки чиновников, отправленных домой в среду, были направлены в СНБ из других правительственных учреждений, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Государственный департамент и Пентагон", - добавило WP.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее информировал Главред, что в США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Американский аналитик считает, хоть Трамп и обещал достичь мира за 24 часа, на самом деле соответствующее соглашение между Украиной и Россией скорее всего будет заключено до Пасхи.

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