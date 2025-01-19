Белый дом избегал обсуждения "территориальных параметров" в контексте поддержки Украины.

https://glavred.info/world/ssha-ne-stavili-celyu-pobedu-ukrainy-v-voyne-s-rf-i-vozvrat-territoriy-time-10632089.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 128-я ОГШБр, минобороны РФ

Главное:

США избегали обсуждения "территориальных параметров"

Возвращение оккупированных территорий не входило в планы США

Администрация Байдена никогда не ставила целью победу Украины в войне с Россией, заявил бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США Эрик Грин, который отвечал за российскую политику в СНБ.

Белый дом изначально избегал обсуждения "территориальных параметров" в контексте поддержки Украины. "Мы намеренно не говорили об этом", - рассказал он в интервью Time.

видео дня

Отмечается, что администрация Байдена с самого начала российского вторжения определила три ключевые цели:

обеспечить выживание Украины как суверенного демократического государства;

сохранить единство с союзниками;

избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

При этом возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и восточные регионы, захваченные еще в 2014 году, не входило в эти планы, говорится в материале.

"Это не могло закончиться успехом в конечном итоге. Более важной целью было выживание Украины как суверенной, демократической страны, способной продолжать интеграцию с Западом", - подчеркнул Грин.

Журналисты пишут, что несмотря на беспрецедентный объем американской помощи разочарование украинской стороны действиями Байдена нарастало на протяжении всей войны. А во время последнего визита в Белый дом в сентябре Зеленский представил Байдену детальный "план победы".

Высокопоставленный член украинской делегации рассказал изданию, что они пытались повлиять на Байдена, акцентируя внимание на заботе о его наследии: "Для нас его наследие - это аргумент. Как история запомнит вас?".

Ранее в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру. План, который бы заставил РФ прекратить агрессию, должен включать серьезные шаги, уверен глава МИД.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Илия Куса рассказал, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии.

Больше новостей:

Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред