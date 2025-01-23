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"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

Юрий Берендий
23 января 2025, 20:40обновлено 23 января, 21:31
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Жесткие заявления США Дональда Трампа в отношении России могут свидетельствовать о подготовке сложных процессов, которые ударят по РФ, отметил Коваленко.
'Другого сценария нет': в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году
В СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

  • РФ имеет достаточно ресурсов для войны против Украины в 2025 году
  • Враг пытается вести военную экономику
  • США готовят сложные процессы, которые серьезно ударят по России

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин выдвинул Украине ряд циничных условий для начала переговоров. Среди них - контроль над оккупированными территориями и отказ от вступления в НАТО. Однако эти требования не исчерпываются этим перечнем. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу отметил, что Путин имеет достаточные ресурсы для продолжения войны и может вести боевые действия в течение всего 2025 года.

По его словам, глава Кремля попытается "выторговать" для себя выгодные позиции, в частности, учитывая смену администрации в США. Несмотря на это, война будет продолжаться.

видео дня

Российский ВПК работает без остановки, а оккупанты пытаются адаптировать экономику к новым условиям, что становится все сложнее из-за санкций. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о возможном усилении ограничений и дал указание начать активную добычу нефти.

"Россия пытается вести военную экономику и это остается приоритетом для Путина. Он хочет воевать дальше, поэтому публикации, что с ним можно будет быстро договориться, только расслабляют людей", - отметил Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что если бы решение проблемы было простым, президент США не делал бы столь жестких заявлений сразу после вступления в должность. Это свидетельствует о подготовке к сложным процессам, которые будут сопровождаться решительными действиями против России.

"Считаю это правильно, но любые жесткие действия означают, что Россия не видит другого сценария, кроме как продолжать войну. Это, конечно, самоубийство для них", - добавил руководитель ЦПД.

Он добавляет, что один из возможных сценариев заключается в том, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку это характерный подход для России на протяжении всей ее истории. Любые задержки страна-агрессор будет использовать для накопления ресурсов и укрепления армии. Этого нужно избежать, указывает Коваленко.

По мнению главы ЦПД, еще один сценарий зависит от позиции Китая. Дональд Трамп призвал Пекин вмешаться в ситуацию и привлечь свои рычаги влияния. Известно, что у него был длительный разговор с Си Цзиньпином, во время которого, вероятно, обсуждались эти вопросы.

"Китай помнит первую каденцию Дональда Трампа и достаточно жесткие экономические ограничения, которые привели к кризису в 2020 году. Сейчас Пекин не настроен на конфликт с Соединенными Штатами, хотя и считает их главным геополитическим конкурентом", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Он отметил, что Китай может сделать определенные шаги, чтобы повлиять на Россию, но Си Цзиньпин заинтересован в сохранении России как инструмента давления на Европу и ослабления Запада. Их взаимоотношения имеют очень сложный характер.

Коваленко делает вывод, что Основная цель Путина - уничтожение Украины и ее государственности - остается неизменной. Поэтому важно продолжать наращивать силы, укреплять армию, наносить удары по российским НПЗ и истощать Россию на поле боя. Ключевыми факторами остаются единство союзников Украины и усиление санкций, особенно в сфере нефти.

Обещания Трампа, инфографика о Трампе
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп имеет эффективные инструменты влияния, которые могут заставить российского лидера Владимира Путина завершить войну против Украины. Жесткие санкции, направленные на блокирование нефтяных доходов России, способны поставить Кремль в затруднительное финансовое положение. По оценкам Time, Россия сталкивается с критическим бюджетным дефицитом в десятки миллиардов долларов, что может существенно повлиять на финансирование ее вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически выступает против замораживания конфликта на линии разграничения, считая, что это даст России время для перегруппировки, создав слабые условия для Украины в будущих переговорах.

Тем временем на Новопавловском направлении возле Великой Новоселки сохраняется угроза оперативного окружения украинских войск, о чем заявил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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