"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

Если США прекратят быть лидером в поддержке Украины, то эту роль на себя может взять Евросоюз, уверен эксперт.

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У Украины есть все шансы выстоять и даже победить, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Основные тезисы Жданова:

ЕС может стать лидером в поддержке Украины, если США уменьшат свою поддержку

У Евросоюза достаточно для этого денег, техники и вооружения

Однако в ЕС есть проблема консолидации решений и мнений

Если США при президенте Дональде Трампе откажутся от лидерства в поддержке Украины, то Евросоюз сможет стать для нашего государства равносильной заменой Соединенных Штатов в этом деле.

У Европейского Союза достаточно денег для этого, точно не меньше, чем у США. Однако там есть проблема консолидации решений и мнений. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

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"У них (Евросоюза - ред.) немерено денег, точно не меньше, чем у США. Но там есть проблемы в плане консолидации решений и мнений. Однако у нас еще есть финансовая столица мира - Лондон, а также королевские семьи, которые выступают за ослабление России", - отметил Жданов.

Однако, по его словам, Евросоюзу будет сложно принять решение, потому что Фицо и Орбан будут стоять насмерть, чтобы поддержку Украины заблокировать.

"Если, конечно, их там не придавят. Например, о Фицо на днях написали письмо, в котором указали, что он неадекватен, что он псих, что на него нужно надеть смирительную рубашку и отправить в клинику. Причем это открытое письмо написали компетентные люди", - сказал эксперт.

Он отметил, что техники и вооружений на складах в Европе достаточно. По его словам, если Европа с нами поделится и профинансирует содержание нашей армии, то у нас есть все шансы выстоять и даже победить. Ведь ЕС - это четвертая часть мирового ВВП, а у России в мировом ВВП 1%. Россия не сможет выстоять против такой мощности.

Также Жданов отметил, что, возможно, Европа будет действовать не от имени Европейского Союза, а от имени формата Рамштайн или в виде партнерства напрямую. Он добавил - если нам Европа откроет ленд-лиз, то не будет никаких вопросов.

"Сегодня Европа раскочегарилась. Компания Rheinmetall уже запустила в Украине два завода, еще два запустит в 2025 году. Она уже собирает здесь новую БМП, а значит, сможет собирать здесь и танки, и ремонтировать те, что у нас есть, и производить артиллерийские системы. Rheinmetall в 2024 году вышла на миллион снарядов в год, а в 2025-м планируют выйти на 2 млн в год. Куда им девать эти снаряды, солить что ли? Эти снаряды придется применять. Пусть за первый год они заполнят склады, но дальше куда? Не будут же они выгонять людей на улицы и сокращать рабочие места, сворачивая производство. Мировая война длится 5-6 лет. Только на третий год начинает раскручиваться ВПК. Потом 2-3 года интенсивного зарабатывания денег. Потом, когда ресурс истощается, мировая война идет на спад и прекращается - кто-то не выдерживает и проигрывает. Так было в Первую мировую войну, так было и во Вторую", - подытожил Жданов.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. Украина готова пойти на то, чтобы закончить войну. Но Киев должен быть в сильной позиции, сказал президент.

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Напомним, армия РФ наступает в Курской области - ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Подразделения чеченского батальона проводят разведывательные операции вблизи границы России с Сумской областью.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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