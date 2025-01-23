Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

Алёна Воронина
23 января 2025, 10:02
171
Если США прекратят быть лидером в поддержке Украины, то эту роль на себя может взять Евросоюз, уверен эксперт.
Украинские военные, Олег Жданов
У Украины есть все шансы выстоять и даже победить, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Основные тезисы Жданова:

  • ЕС может стать лидером в поддержке Украины, если США уменьшат свою поддержку
  • У Евросоюза достаточно для этого денег, техники и вооружения
  • Однако в ЕС есть проблема консолидации решений и мнений

Если США при президенте Дональде Трампе откажутся от лидерства в поддержке Украины, то Евросоюз сможет стать для нашего государства равносильной заменой Соединенных Штатов в этом деле.

У Европейского Союза достаточно денег для этого, точно не меньше, чем у США. Однако там есть проблема консолидации решений и мнений. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

видео дня

"У них (Евросоюза - ред.) немерено денег, точно не меньше, чем у США. Но там есть проблемы в плане консолидации решений и мнений. Однако у нас еще есть финансовая столица мира - Лондон, а также королевские семьи, которые выступают за ослабление России", - отметил Жданов.

Однако, по его словам, Евросоюзу будет сложно принять решение, потому что Фицо и Орбан будут стоять насмерть, чтобы поддержку Украины заблокировать.

"Если, конечно, их там не придавят. Например, о Фицо на днях написали письмо, в котором указали, что он неадекватен, что он псих, что на него нужно надеть смирительную рубашку и отправить в клинику. Причем это открытое письмо написали компетентные люди", - сказал эксперт.

Он отметил, что техники и вооружений на складах в Европе достаточно. По его словам, если Европа с нами поделится и профинансирует содержание нашей армии, то у нас есть все шансы выстоять и даже победить. Ведь ЕС - это четвертая часть мирового ВВП, а у России в мировом ВВП 1%. Россия не сможет выстоять против такой мощности.

Также Жданов отметил, что, возможно, Европа будет действовать не от имени Европейского Союза, а от имени формата Рамштайн или в виде партнерства напрямую. Он добавил - если нам Европа откроет ленд-лиз, то не будет никаких вопросов.

"Сегодня Европа раскочегарилась. Компания Rheinmetall уже запустила в Украине два завода, еще два запустит в 2025 году. Она уже собирает здесь новую БМП, а значит, сможет собирать здесь и танки, и ремонтировать те, что у нас есть, и производить артиллерийские системы. Rheinmetall в 2024 году вышла на миллион снарядов в год, а в 2025-м планируют выйти на 2 млн в год. Куда им девать эти снаряды, солить что ли? Эти снаряды придется применять. Пусть за первый год они заполнят склады, но дальше куда? Не будут же они выгонять людей на улицы и сокращать рабочие места, сворачивая производство. Мировая война длится 5-6 лет. Только на третий год начинает раскручиваться ВПК. Потом 2-3 года интенсивного зарабатывания денег. Потом, когда ресурс истощается, мировая война идет на спад и прекращается - кто-то не выдерживает и проигрывает. Так было в Первую мировую войну, так было и во Вторую", - подытожил Жданов.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. Украина готова пойти на то, чтобы закончить войну. Но Киев должен быть в сильной позиции, сказал президент.

Также ранее сообщалось, что КНДР перебросит для России новые войска - аналитики раскрыли важные цели и сроки. Северокорейские войска перед отправкой в Курскую область проходят учения в восточных регионах России.

Напомним, армия РФ наступает в Курской области - ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Подразделения чеченского батальона проводят разведывательные операции вблизи границы России с Сумской областью.

Читайте также:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине новости США военная помощь вторжение России Олег Жданов Европейский союз
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

11:17Украина
КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

10:49Украина
Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

10:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 января (обновляется)

Последние новости

11:23

Неожиданный удар: Стинг взволновал фанатов слухами об ухудшении здоровья

11:20

Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

11:17

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

11:06

Военнослужащий ВСУ назвал главную проблему фронта

10:49

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
10:45

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

10:39

Государственный оператор тыла, провалил реформу питания армии — Олег Митрохин

10:25

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

10:10

"В Донецкой области теряем населенные пункты": что происходит с линиями обороны

Реклама
10:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 января (обновляется)

10:02

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

09:59

Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

09:58

София Ротару так и не может разорвать последнюю связь с РФ - причина

09:32

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших вырослоФото

09:29

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

09:28

Армия РФ наступает в Курской области: ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам

09:00

После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

09:00

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

08:55

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

08:34

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоровВидео

Реклама
08:34

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решениямнение

07:59

С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

03:30

Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

03:04

"Решать будет не Трамп": известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме

02:33

"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

02:27

Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

02:06

Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

02:00

Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

01:30

Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

01:14

Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

Реклама
00:52

ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

00:49

Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

22 января, среда
23:53

Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

23:43

Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"

23:27

Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

23:01

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

22:53

Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"Видео

22:44

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

22:36

Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

22:20

"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять