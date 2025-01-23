Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

Россия продвигает свою "формулу" относительно завершения войны против Украины.

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Путин готовится к телефонному разговору с Трампом и намерен продолжать войну - WP / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главное из материала The Washington Post:

Путин готов продолжать войну

В РФ "надеются дожать" Украину в 2025 году

Решение относительно продолжения войны будет принимать сам Путин

В стране-агрессоре России на фоне ожидания телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, похоже, решили продолжать войну и повышают ставки. В Москве считают, что смогут, дескать, захватить еще больше территорий и "заставить Киев подчиниться позже в этом году".

Какие "планы" у России против Украины

В материале The Washington Post говорится о том, что Москва, рассчитывая на дальнейшее продвижение на поле боя и сокращение Трампом военной помощи Украине, по всей видимости, удваивает ставки. Вероятно, оккупанты рассчитывают, что смогут захватить еще больше территорий и заставить Киев пойти на уступки уже в этом году.

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Трамп же, который настаивает на скорейшем завершении войны, похоже, будет требовать от Киева и Москвы немедленных переговоров.

Какую "формулу" продвигает Кремль

По мнению журналистов, заявления российских чиновников показали, что возможная "сделка" будет включать "далеко идущие изменения в европейской безопасности и разделение Украины". К примеру, формула, которую продвигает Кремль, предусматривает нейтральную, разоруженную Украину вне НАТО и с контролем РФ над оккупированными территориями.

Также "договоренность" может предусматривать и требования России относительно широких переговоров о том, какой должна быть безопасность в Европе и требованиям по свертыванию военной инфраструктуры НАТО у восточных границ блока.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Решение будет принимать лично Путин – эксперт

Советник президента РФ Николай Патрушев – влиятельный представитель "ястребов", однако окончательное решение относительно войны против Украины будет принимать лично Путин, считает аналитик из аналитического агентства R.Politik Татьяна Становая. Заявления "ястребов" показывают, что Путин готов продолжать войну, если не получит от Трампа того, чего хочет. Кремль намерен "добиваться" капитуляции Украины.

Ультиматум России от Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Трамп готов усилить санкции против России. По словам нового хозяина Белого дома, он пойдет на такой шаг в том случае, если Кремль в ближайшее время не пойдет на мирное соглашение с Киевом.

Трамп призвал Россию завершить войну и уточнил, что если этого не произойдет, он введет тарифы на товары, которые российское государство поставляет США и другим странам. Трамп подчеркнул, что другого выбора у него не будет.

Позиция Трампа относительно России стала неожиданно более жесткой, чем предполагалось, написали журналисты CNN. В Белом доме понимают, что на РФ идет определенное давление, и пользуются такой ситуацией.

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