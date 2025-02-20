'Решения нет': в Раде заявили об остановке продажи Украине оружия из США

Нардеп выразил надежду, что Украина сможет закупать оружие у США за собственные средства или в качестве помощи от стран ЕС.

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Колаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Костенко:

Продажа оружия для Украины остановилась

Компании ожидают решения по разблокированию продажи оружия для Украины

США приостановили продажу оружия в Украину, компании ждут решения Белого дома о продолжении поставок. Об этом в рамках авторского проекта "Тема с Мосейчук" сказал секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко.

"Одно дело - это помогать средствами, а мы закупаем вооружение. Которое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продажу, оно остановилось. И даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут. Потому что нет решения", - сказал Костенко. видео дня

По его словам, сейчас все ожидают решения, которое позволит хотя бы закупать вооружение за собственные средства. Есть надежда, что даже в таком формате поставки оружия будут продолжаться.

Нардеп пояснил, что западные страны, в частности Германия, Франция и Великобритания, уже выделяли значительные средства, чтобы Киев мог приобрести необходимое вооружение по всему миру.

Он подчеркнул, что одно дело, когда оружие просто продают, а другое - когда Европа помогает финансово, выделяя ресурсы для его закупки.

"Другое дело, когда мы говорим о субъектности Европы - я уже это предлагал и не знаю, пойдет ли на это Европа - например ввести сюда войска", - отметил Костенко.

Смотрите видео заявления Костенко о приостановлении продажи оружия Украине:

Фото: скриншот

Впоследствии народный депутат, председатель фракции "Голос" Александра Устинова опровергла информацию о запрете покупки оружия Украиной.

"США не останавливали продажу оружия Украине", - написала она в Facebook.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорится о намерении администрации президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня в Украине до Пасхи. Он скептически оценивает возможность реализации этого плана до 20 апреля.

Вечером 19 февраля российские войска совершили авиационную атаку на Херсон - управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, уточнив, что удар нанесен по Днепровскому району города.

Тем временем Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию "сил успокоения" в Украине, которые будут базироваться на поддержке западной авиации при содействии США. Как пишет Financial Times, это необходимо для контроля за выполнением возможного соглашения о прекращении огня и сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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