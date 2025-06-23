Трамп разозлен на РФ из-за ударов по Украине, но хочет 'сдержанности' от обоих

Кратко:
- Трамп разочарован из-за ракетных ударов России по Украине
- Президент США решительно осуждает удары по гражданским
- США призывают обе стороны к сдержанности
Президент США Дональд Трамп разочарован из-за недавних ракетных ударов России по мирным городам Украины, в частности Киеву. В то же время он призвал к сдержанности обе стороны. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер журналистам перед саммитом в Гааге, сообщила Европейская правда.
В ответ на вопрос о том, считает ли президент Трамп, что Россия заинтересована в мире, учитывая последние жестокие атаки, дипломат отметил, что глава Белого дома решительно осуждает удары по гражданским.
"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из - Главред) последних ударов", - заявил посол.
Он также подчеркнул, что президент Трамп глубоко разочарован такими действиями России, особенно учитывая то, что они происходят на фоне дипломатических усилий и переговоров.
"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров", - сказал Уитакер.
Несмотря на осуждение, дипломат добавил, что США призывают к сдержанности и РФ, и Украину.
"Мы призываем обе стороны к сдержанности", - добавил американский посол.
Атака РФ по Украине в ночь на 23 июня - что известно
Как сообщал Главред, Россия ударила по Киеву и области беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Больше всего пострадали Белоцерковский и Бучанский районы Киевской области. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.
Ракетный удар по Киеву привел к разрушению подъезда многоэтажного дома. Под завалами до сих пор остаются люди. Самые серьезные разрушения зафиксированы в Шевченковском районе столицы.
В результате удара погибли 7 человек, более 30 ранены. Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе, пробив его до подвала.
Житель частично разрушенного дома Валерий чудом выжил - бетонная плита придавила ему ноги, однако он смог высвободиться и, спасаясь среди пожаров и взрывов, спустился пятым этажом по громоотводу.
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Ракеты средней и меньшей дальности
Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.
В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года. Тогда администрация США заявила, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщила о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.
Путин тогда же заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть их также, но подчеркивал, что Россия не собирается первой размещать в Европе такие ракеты. В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не придерживается заявленного ею моратория, ссылаясь на размещение тех самых ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 километров, что в Москве отрицают.
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