Трамп разозлен на РФ из-за ударов по Украине, но хочет 'сдержанности' от обоих

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил о разочаровании Трампа.

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У Трампа осудили РФ за удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Главред, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп разочарован из-за ракетных ударов России по Украине

Президент США решительно осуждает удары по гражданским

США призывают обе стороны к сдержанности

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за недавних ракетных ударов России по мирным городам Украины, в частности Киеву. В то же время он призвал к сдержанности обе стороны. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер журналистам перед саммитом в Гааге, сообщила Европейская правда.

В ответ на вопрос о том, считает ли президент Трамп, что Россия заинтересована в мире, учитывая последние жестокие атаки, дипломат отметил, что глава Белого дома решительно осуждает удары по гражданским.

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"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из - Главред) последних ударов", - заявил посол.

Он также подчеркнул, что президент Трамп глубоко разочарован такими действиями России, особенно учитывая то, что они происходят на фоне дипломатических усилий и переговоров.

"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров", - сказал Уитакер.

Несмотря на осуждение, дипломат добавил, что США призывают к сдержанности и РФ, и Украину.

"Мы призываем обе стороны к сдержанности", - добавил американский посол.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине в ночь на 23 июня - что известно

Как сообщал Главред, Россия ударила по Киеву и области беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Больше всего пострадали Белоцерковский и Бучанский районы Киевской области. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.

Ракетный удар по Киеву привел к разрушению подъезда многоэтажного дома. Под завалами до сих пор остаются люди. Самые серьезные разрушения зафиксированы в Шевченковском районе столицы.

В результате удара погибли 7 человек, более 30 ранены. Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе, пробив его до подвала.

Житель частично разрушенного дома Валерий чудом выжил - бетонная плита придавила ему ноги, однако он смог высвободиться и, спасаясь среди пожаров и взрывов, спустился пятым этажом по громоотводу.

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