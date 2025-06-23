Громкая ночь на Киевщине: какие последствия принесла дроновая атака на область

Кратко:
- Россия атаковала Киевскую область дронами ночью
- В Белоцерковском районе сгорели три частных дома
- В Бучанском районе повреждены дома и автомобили
В ночь на 23 июня Киевщина оказалась под массированной атакой вражеских беспилотников. Из-за падения обломков сбитых целей зафиксированы разрушения и возгорания частных домов в нескольких районах области.
В частности, в Белоцерковском районе загорелись три частных дома. Еще один дом и здание гостиницы были повреждены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В Бучанском районе в результате атаки повреждены три частных дома и два автомобиля.
Враг продолжает воздушную атаку, поэтому жителей призывают не покидать укрытий до завершения тревоги.
"Оставайтесь в укрытиях, пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких", - призвали в КГВА.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".
Кроме того, вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.
В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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