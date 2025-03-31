Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 508

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти цифру 508.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно лишь проявить смекалку, и тогда быстро удастся найти цифру.
На картинке – цифры 305 и 503. Наша задача – найти среди них 508.
Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 508? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и чуть выше. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 25 нужно найти одну-единственную английскую букву S.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, в которой надо за 3 секунды найти цифру 8. Ее нужно попытаться обнаружить на таблице, где множество девяток.
А еще у нас есть головоломка, где надо за 11 секунд найти букву W. На картинке показано множество M, среди которых и нужно будет искать необходимую букву.
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