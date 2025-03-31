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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 508

Андрей Ганчук
31 марта 2025, 07:56
86
Попробуйте разгадать интересную и немного запутанную оптическую иллюзию – нужная цифра близко, но ее еще надо постараться найти.
Главное
Найдите цифру 508 / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти цифру 508.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно лишь проявить смекалку, и тогда быстро удастся найти цифру.

На картинке – цифры 305 и 503. Наша задача – найти среди них 508.

видео дня

Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти 508? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и чуть выше. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 25 нужно найти одну-единственную английскую букву S.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, в которой надо за 3 секунды найти цифру 8. Ее нужно попытаться обнаружить на таблице, где множество девяток.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 11 секунд найти букву W. На картинке показано множество M, среди которых и нужно будет искать необходимую букву.

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