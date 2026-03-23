Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

В бытовых спорах люди часто пытаются "уколоть" собеседника едким словом. Русский глагол "язвить" давно прижился в разговорной речи, однако в украинском языке есть гораздо более точные и образные аналоги.
О них напомнила филолог и популяризатор языка Алина Острожская в своем Instagram-блоге. По словам лингвиста, вместо заимствованного "язвити" стоит выбирать исконно украинские глаголы, которые передают ироничную язвительность гораздо естественнее.
Среди самых удачных вариантов она называет:
шпигати язиком;
ушпигнути словами;
уразити словом;
відважувати соли(і);
кинути ґедзика.
Следует подчеркнуть, что такие выражения не только точнее по смыслу, но и помогают очищать речь от незаметных русизмов, которые часто проскальзывают в повседневную коммуникацию.
В целом филологи отмечают, что украинский язык обладает богатым арсеналом красочных глаголов, позволяющих передать эмоциональный оттенок без потери естественности. Поэтому, заменяя кальки на исконные слова, мы не просто "говорим правильно", но и возвращаем себе живую языковую традицию.
Смотрите видео о том, как правильно сказать "язвить" на украинском языке:
Вас может заинтересовать:
- Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты
- Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное
- Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно происходит
Об авторе: Алина Острожская
Алина Острожская – украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.
Ее блог активно развивается на различных платформах:
- В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.
- В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.
