Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

Украинский язык обладает богатым арсеналом образных глаголов, позволяющих передать эмоциональный оттенок без потери естественности.

https://glavred.info/culture/kak-zamenit-slovo-yazvit-na-ukrainskom-yazyke-est-neskolko-interesnyh-variantov-10751183.html Ссылка скопирована

Как перевести на украинский язык слово "язвить"

Вы узнаете:

Какие украинские слова заменяют "язвить"

Как избегать русизмов в повседневной речи

В бытовых спорах люди часто пытаются "уколоть" собеседника едким словом. Русский глагол "язвить" давно прижился в разговорной речи, однако в украинском языке есть гораздо более точные и образные аналоги.

видео дня

О них напомнила филолог и популяризатор языка Алина Острожская в своем Instagram-блоге. По словам лингвиста, вместо заимствованного "язвити" стоит выбирать исконно украинские глаголы, которые передают ироничную язвительность гораздо естественнее.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Среди самых удачных вариантов она называет:

шпигати язиком;

ушпигнути словами;

уразити словом;

відважувати соли(і);

кинути ґедзика.

Следует подчеркнуть, что такие выражения не только точнее по смыслу, но и помогают очищать речь от незаметных русизмов, которые часто проскальзывают в повседневную коммуникацию.

В целом филологи отмечают, что украинский язык обладает богатым арсеналом красочных глаголов, позволяющих передать эмоциональный оттенок без потери естественности. Поэтому, заменяя кальки на исконные слова, мы не просто "говорим правильно", но и возвращаем себе живую языковую традицию.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "язвить" на украинском языке:

Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская – украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред