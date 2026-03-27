Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариант

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 15:56
Тренер по устной речи Виктория Хмельницкая рассказала, как навсегда избавиться от распространённого русизма.
Как сказать "йорничать" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Что означает слово "ёрничать"
  • Какие украинские эквиваленты можно использовать вместо "ёрничать"
  • Какие варианты замены предложили пользователи соцсетей

Использование русской лексики для обозначения определенных процессов или явлений часто становится следствием незнания точных украинских аналогов. Таким образом родной язык загрязняется лишними заимствованиями, хотя украинский словарный запас предлагает гораздо более яркие варианты.

Как узнал Главред, одним из таких слов, прочно вошедших в повседневную речь, является "ёрничать". Как от него избавиться и чем заменить, рассказала в своем видео в TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Что на самом деле означает слово "ёрничать"

В оригинале слово "ёрничать" описывает манеру говорить со злым сарказмом или откровенным пренебрежением. То есть речь идет о речи, которая является язвительной, саркастической или язвительно-ироничной.

По словам Виктории Хмельницкой, одним из наиболее точных соответствий является слово "збиткуватися".

Варианты от пользователей

К обсуждению языкового вопроса активно присоединились зрители, которые предложили свои колоритные варианты. Среди них:

  1. Кепкувати та знущатися — классические синонимы для обозначения насмешки.
  2. Пащекувати — меткое слово для дерзких и грубых замечаний.
  3. Блазнювати (или притворяться шутом) — поведение, когда кто-то намеренно притворяется несерьезным, чтобы высмеять другого.
  4. Грати вар’ята — этот диалектный вариант вызвал особый восторг в сети. Хотя слово "вар'ят" не является повсеместным, выражение идеально описывает состояние, когда человек дурачится с определенным подтекстом.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

