Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

По словам лингвиста, "оранжевий" и "помаранчевий" — давние заимствования, которые давно укоренились в украинском языковом пространстве.

Как правильно — "оранжевий" или "помаранчевий"

Вы узнаете:

Как на украинском языке назвать цвет, который имеют апельсин или морковь

Как правильно пишется слово "жовтогарячий "

У украинцев часто возникают сомнения относительно того, как правильно называть цвет апельсина или моркови. Часть говорящих настаивает на "помаранчевий", другие привычно используют "оранжевий".

Но языковед Александр Авраменко развеял сомнения: оба варианта являются нормативными, а наряду с ними существует еще и исконно украинское слово — "жовтогарячий".

По словам специалиста, "оранжевый" и "оранжевий" — давние заимствования, которые давно укоренились в украинском языковом пространстве. Писатели активно используют их в художественных текстах, и эти слова органично вплетаются в описание украинских пейзажей, не нарушая их национального звучания.

Зато "жовтогарячий" — аутентичная украинская лексема, передающая тот же оттенок. Авраменко подчеркивает, что все три слова равноправны, и ни одно из них не считается ошибочным. Единственное, о чем стоит помнить, — "жовтогарячий" пишется слитно.

Таким образом, украинцы могут смело выбирать тот вариант, который им ближе, не беспокоясь о нормах — язык допускает все три.

Смотрите видео о том, как говорить на украинском: "оранжевий" или "помаранчевий"

О личности: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Комишуваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

