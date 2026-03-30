У украинцев часто возникают сомнения относительно того, как правильно называть цвет апельсина или моркови. Часть говорящих настаивает на "помаранчевий", другие привычно используют "оранжевий".
Но языковед Александр Авраменко развеял сомнения: оба варианта являются нормативными, а наряду с ними существует еще и исконно украинское слово — "жовтогарячий".
По словам специалиста, "оранжевый" и "оранжевий" — давние заимствования, которые давно укоренились в украинском языковом пространстве. Писатели активно используют их в художественных текстах, и эти слова органично вплетаются в описание украинских пейзажей, не нарушая их национального звучания.
Зато "жовтогарячий" — аутентичная украинская лексема, передающая тот же оттенок. Авраменко подчеркивает, что все три слова равноправны, и ни одно из них не считается ошибочным. Единственное, о чем стоит помнить, — "жовтогарячий" пишется слитно.
Таким образом, украинцы могут смело выбирать тот вариант, который им ближе, не беспокоясь о нормах — язык допускает все три.
О личности: Александр Авраменко
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Комишуваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
