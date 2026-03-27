Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
27 марта 2026, 15:19
Многие слова, которые сегодня кажутся диалектизмами или суржиком, на самом деле имеют древнее украинское происхождение.
Как правильно назвать "медведя" на украинском языке

Украинский язык сохраняет гораздо больше вариантов названий животных и предметов, чем мы привыкли видеть в школьных учебниках. Исследования досоветских словарей показывают, что немало слов, которые сегодня кажутся диалектизмами или суржиком, на самом деле имеют древнее украинское происхождение. Одно из таких – "медвідь".

Лингвист Андрей Шимановский объясняет, что обе формы — "ведмідь" и "медвідь" — на самом деле являются нормативными, хотя в современном литературном стандарте закреплен именно первый вариант.

Откуда взялось слово "медвідь"

Форма "медвідь" происходит от праславянского *medvědь — буквально "тот, кто ест мед". Она была распространена на украинских землях и сохранилась в собственных названиях:

  • река Медведів,
  • фамилии Медвідь, Медведик
  • населенные пункты Медведівка, Медвежа, Медведен и другие.

Эти названия — не русизмы, а часть древней украинской традиции.

Как появилось "ведмідь"

Современная литературная форма "ведмідь" тоже происходит от того же корня, но претерпела фонетические изменения. Есть и другая гипотеза: слово могло образоваться от сочетания *vědati ("знать") и *medu — "тот, кто знает, где мед".

Обе версии подтверждают, что "ведмідь" и "медвідь" — это исторические варианты одного и того же слова.

Что говорят словари

Слова "медвідь", "медведик", "медведиця" фиксируют:

  • Словарь украинского языка Бориса Гринченко,
  • словарь "Горох".

В них эти формы представлены как полноценные названия крупного хищного млекопитающего семейства медвежьих.

Дополнительные значения

Интересно, что слово "ведмідь" в классической литературе имело еще одно значение — алкогольный напиток, смесь разных вин или вина с чаем или кофе. Иван Нечуй-Левицкий даже шутил в своих произведениях о "чарке ведмедя".

Почему это важно

Лингвисты подчеркивают, что не все, что кажется суржиком, им является. Подобные "пары" существуют и в других словах: каток — ковзанка, фонтан — водограй, творог — сыр, вареники — пироги, мука — борошно. Украинский язык исторически имел более широкий выбор форм, чем мы привыкли думать.

Поэтому слово "медвідь" — не ошибка, а историческая украинская форма, которая просто не стала частью современной нормы. Но она вполне правильна и подтверждена словарями.

О личности: Андрей Шимановский

Андрей Шимановский — украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.

