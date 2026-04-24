Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

Принц Гарри напомнил, что США были среди государств, которые гарантировали Украине безопасность после её решения отказаться от ядерного арсенала.

Трамп разозлился из-за заявления принца Гарри

Трамп резко ответил на заявления принца Гарри о роли США

Гарри напомнил США о гарантиях Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес младшего сына британского короля принца Гарри после того, как тот во время визита в Киев призвал Вашингтон не отступать от своих обязательств по поддержке Украины. Об этом сообщает Sky News.

Что именно заявил принц Гарри

Во время пребывания в Киеве принц Гарри обратился к американскому руководству с призывом соблюдать свои "международные договорные обязательства".

Он напомнил, что США были среди государств, которые гарантировали Украине безопасность после ее решения отказаться от ядерного арсенала. Гарри подчеркнул, что нынешняя ситуация требует от Вашингтона не символических жестов, а реального подтверждения своей роли как ключевого гаранта стабильности в мире.

"Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только благодаря своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены. Это момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои международные договорные обязательства – не из благотворительности, а благодаря своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", – заявил он.

Трамп ответил резко

Реакция Трампа была мгновенной и довольно жесткой. Президент США поставил под сомнение право принца Гарри говорить от имени Великобритании.

"Я думаю, что я выражаю мнение Великобритании больше, чем принц Гарри… Но я очень ценю его совет", – заявил Трамп.

Проект мирного плана США из 20 пунктов

Как сообщал Главред, Киев готов к возможной встрече лидеров Украины, России, Турции и, вероятно, США, которую могут организовать в Турции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не примет российские требования о выводе войск из Донбасса и любые ультиматумы, противоречащие территориальной целостности государства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в частности организации встречи на уровне лидеров. По его словам, Анкара поддерживает идею мирного урегулирования через переговорный процесс и готова предоставить площадку для диалога, если обе стороны выразят согласие.

В Кремле не исключают возобновления переговоров в Стамбуле, однако заявляют, что этот вопрос пока не является для России приоритетным. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы не навязывает переговоры, но готова к ним, если другая сторона будет готова.

Об источнике: Sky News Sky News — британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

