"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальше

Юрий Берендий
23 апреля 2026, 18:41
Экономист прокомментировал заявления Путина о состоянии российской экономики, обратив внимание на усугубление кризисных процессов в финансовой системе РФ.
Путин признал наличие серьезных проблем в России — экономист объяснил, что это означает

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин официально признал начало спада российской экономики. Это свидетельствует о кризисе невиданных масштабов. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

По его словам, Путин постоянно пытается создавать искаженное представление о реальности: акцентирует внимание на том, что можно подать как успех, и в то же время игнорирует серьезные проблемы.

Милов объясняет это на примере так называемого инфляционного теста. Он указывает на то, что когда инфляция растет, в выступлениях Путина эта тема не упоминается, а возвращается он к ней только после замедления показателей. Подобных примеров, по мнению Милова, много. Фактически речь идет о выборочной подаче информации, когда из всего массива экономических данных берутся только выгодные факты, а неудобные сознательно замалчиваются.

"Если Путин признал переход российской экономики в отрицательную зону, пусть даже с оговорками (вступил календарный фактор), то это серьезное подтверждение очень глубоких проблем. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и были введены масштабные санкции, российские власти просили подождать — мол, год-два из-за санкций будут сложные времена, но потом мы развиваем собственное производство, основанное на импортозамещении, построим партнерство с Китаем, придут китайские, индийские, турецкие, ближневосточные и другие инвестиции – и у России будет совсем другая экономика, которая оторвется от Запада и выйдет на траекторию устойчивого роста. И это "потом" уже наступило", — рассказал экономист.

Милов отмечает, что за четыре года стало очевидно, что ни одно из обещаний не сбылось, а экономическая стабильность держалась лишь за счет масштабных бюджетных вливаний, которые быстро были потрачены, вызвав резкий рост инфляции. Что делать дальше, остается непонятным, и российские власти фактически оказались в сложной ситуации, пытаясь найти выход из кризиса.

По его оценке, нынешнее состояние экономики определяется сочетанием трех серьезных факторов, которые редко совпадают одновременно. Речь идет о спаде экономики, который уже после нового года официально подтвержден статистикой и признан самим Путиным, глубоком бюджетном кризисе с многолетним дефицитом и отсутствием понятных источников наполнения бюджета, а также устойчивую инфляцию, которую не удается обуздать даже несмотря на жесткую монетарную политику и высокие ставки Центробанка, остающиеся одними из самых высоких в мире.

"Если бы речь шла о любой другой стране или о России в любой другой исторический период, то все, конечно, сказали бы, что ситуация ужасная. Выхода нет, и спасения не видно. Инвестиции предприятий сокращаются, доступа к внешним деньгам как не было, так и нет – ни к китайским, ни к каким-либо другим. Нет никаких факторов, которые могли бы вытащить Россию из ямы, но, тем не менее, власть продолжает колдовать и рассказывать, что у них в запасе есть какой-то антикризисный план, но нам его не покажут.Само признание Путина того, что экономика вошла в зону спада, о многом говорит и свидетельствует о глубоком и беспрецедентном кризисе", – резюмировал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в конце марта стало известно, что военный преступник Путин обратился к крупнейшим российским бизнесменам с призывом внести значительные "добровольные" взносы в госбюджет на фоне роста расходов, связанных с войной против Украины. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, это первый случай, когда Кремль фактически напрямую просит олигархов финансировать государственные нужды, связанные с войной.

В то же время финансовое положение России настолько сложное, что даже временное увеличение доходов, вызванное обострением ситуации вокруг Ирана, не способно существенно изменить общую картину, отметил экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

По его оценке, 2026 год может стать для России периодом серьезных внутренних потрясений, причем основные риски связаны именно с экономикой.

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) — российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. — работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. — заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год — член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

