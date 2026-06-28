Мухи исчезнут из дома прямо на глазах: неожиданный способ работает даже в жару

Стоит насекомым попасть в помещение, как избавиться от них бывает непросто: они продолжают кружить по комнатам.

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Раскрыт способ борьбы с мухами / коллаж: Главред, фото: jagranjosh

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Мух привлекают любые источники пищи — от обеда до мусорного ведра

Простой домашний способ помогает отпугнуть насекомых

Летом мухи часто становятся настоящей проблемой для хозяев. Их привлекают любые источники пищи — от остатков обеда на столе до переполненного мусорного ведра.

Стоит насекомым попасть в помещение, как избавиться от них бывает непросто: вместо того чтобы вылететь через открытое окно, они продолжают кружить по комнатам, пишет Express.

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Многие в такой ситуации используют аэрозоли или специальные ловушки, однако существует и более простой домашний способ, который, по словам экспертов по ведению хозяйства, помогает отпугнуть насекомых без применения химии.

Для этого понадобится использованная кофейная гуща. Ее рекомендуют распределить тонким слоем на противне и поставить в духовку примерно на 15 минут. Во время нагревания кофе начинает выделять насыщенный аромат, который приятен большинству людей, но, как утверждается, крайне не нравится мухам. Благодаря этому насекомые стараются как можно быстрее покинуть помещение.

Этот совет вызвал большой интерес в социальных сетях. Многие пользователи признались, что не ожидали, что такой простой и доступный способ может оказаться настолько эффективным.

Какие запахи помогают отпугнуть мух

Помимо кофе, существуют и другие натуральные ароматы, которых мухи стараются избегать.

Базилик и мята . Эти растения не только украсят подоконник, но и помогут сделать дом менее привлекательным для насекомых. Дополнительный плюс — свежую зелень можно использовать в приготовлении блюд.

. Эти растения не только украсят подоконник, но и помогут сделать дом менее привлекательным для насекомых. Дополнительный плюс — свежую зелень можно использовать в приготовлении блюд. Лаванда и бархатцы . Их часто высаживают возле окон, дверей или в саду. Считается, что их аромат помогает уменьшить количество мух рядом с домом.

. Их часто высаживают возле окон, дверей или в саду. Считается, что их аромат помогает уменьшить количество мух рядом с домом. Корица . Палочки корицы, размещенные возле окон или на кухне, также могут стать дополнительным природным барьером для летающих насекомых.

Что еще поможет избежать появления мух

Не менее важно поддерживать чистоту в доме. Остатки пищи лучше не оставлять на столе, а мусор своевременно выносить, используя контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Если пищевые отходы собираются отдельно, желательно хранить их в герметичных биоразлагаемых пакетах до момента утилизации. Такие простые привычки значительно снижают вероятность появления мух в доме.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как бороться с мухами:

Автор ролика рассказывает, что долгое время не мог избавиться от большого количества мух, которые заполонили его хозяйственную постройку.

По его словам, борьба с такими насекомыми обычно требует немало усилий и специальных средств, однако в итоге ему удалось найти действенный способ. В видео он показывает, какой метод использовал, и объясняет, как смог значительно сократить количество мух.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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