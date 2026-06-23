Одна ошибка портит одежду после каждой стирки: многие просто "прозреют"

Одна из самых распространённых проблем у многих — слишком редкая стирка.

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Секреты правильной стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Одна из самых распространённых проблем — слишком редкая стирка

Ещё одна частая ошибка — игнорирование рекомендаций производителя

Отдельное внимание стоит уделить количеству моющего средства

Многие считают стирку постельного белья простой задачей, однако неправильный уход может привести к тому, что простыни быстрее изнашиваются, теряют свежесть и комфорт.

В результате появляются неприятные запахи, раздражение кожи и ухудшается качество сна, пишет Express.

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Одна из самых распространённых проблем — слишком редкая стирка. Специалисты отмечают, что на ткани постепенно накапливаются пот, пыль, бактерии и другие загрязнения. Поэтому для поддержания чистоты и гигиены рекомендуется менять и стирать постельное бельё примерно раз в две недели.

Ещё одна частая ошибка — игнорирование рекомендаций производителя. Разные материалы требуют разного подхода к уходу. Например, хлопок лучше стирать в щадящем режиме, синтетические ткани хорошо переносят температуру около 40 градусов, а шёлк и сатин нуждаются в более деликатной стирке в прохладной воде. Если человек недавно болел, полезно один раз постирать бельё при температуре 60 градусов для дополнительной дезинфекции.

Немаловажно учитывать и правила сушки. Длительное пребывание белья в сушильной машине может привести к усадке ткани. Для сохранения формы и качества простыней эксперты советуют сушить их естественным способом — на свежем воздухе или на домашней сушилке.

Также не рекомендуется стирать постельное бельё вместе с полотенцами, джинсами и другой плотной одеждой. Грубые ткани создают дополнительное трение, из-за которого материал быстрее изнашивается, покрывается катышками или даже рвётся. Кроме того, молнии и пуговицы могут повредить ткань во время стирки.

/ Инфографика: Главред

Отдельное внимание стоит уделить количеству моющего средства. Избыток порошка или геля не делает бельё чище, а наоборот — может оставлять остатки в волокнах ткани и ускорять её износ. Для полной загрузки стиральной машины обычно достаточно двух столовых ложек средства или одной капсулы для стирки.

Соблюдение этих простых правил помогает дольше сохранять постельное бельё мягким, свежим и комфортным для сна.

Смотрите видео - как правильно стирать вещи:

В этом видео автор рассказывает, как правильно стирать одежду, чтобы сохранить её внешний вид и продлить срок службы. Он объясняет важность сортировки вещей по цвету, типу ткани и степени загрязнения, а также показывает, как выбирать подходящий режим стирки и температуру воды.

Кроме того, зрителям напоминают о необходимости проверять ярлыки на одежде, не перегружать стиральную машину и правильно сушить вещи после стирки. Эти советы помогут избежать повреждения ткани, выцветания и деформации одежды.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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