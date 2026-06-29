Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

Что узнаете:
- Зачем класть лавровый лист в шкаф
- Как побороться с молью
- Как избавиться от неприятного запаха в шкафах
Мало кто знает, что лавровый лист можно использовать не только во время приготовления блюд. На самом деле с ним есть много лайфхаков, которыми пользуются опытные хозяйки.
Главред узнал, что многие кладут лавровые листы в шкафы. В нашем материале вы узнаете, зачем это делать и почему это так полезно.
Зачем класть лавровый лист в шкаф
Оказывается, ларовый лист - нейтрализатор неприятных запахов и отличное средство для борьбы с молью.
Если вы ищите лайфхка, как защитить от моли крупы и вещи, то этот способ подойдет вам. Необходимымо просто разложить несколько лавровых листов в шкафу. При этом делать это можно и в шкафу с вещами, и на кухне. Лавровый лист абсолютно безвреден для человека, но крайне неприятный для моли и других насекомых.
Сухие лавровые листья также можно разложить между стопками белья или подвесить их в тканевых мешочках. Эти мешочки можно положить даже в карманы пальто.
Если есть неприятный запах в вашем шкафу, использование лаврового листа также станет отличным вариантом. Он будет впитывать в себя излишнюю влагу и поможет замаскировать запах затхлости или старой мебели.
Однако нужно регулярно менять листья на свежие каждые 2-3 недели. Со временем они выдыхаются и теряют свои свойства.
Смотрите видео о том, как уберечь свои запасы от моли:
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Что такое лавровый лист?
Лавровые листья - обобщенное название листьев лавра благородного, которые используют в кулинарии как ароматную приправу. Из готовых блюд листья удаляют, поскольку они жесткие. Используют также лавровые листья, измельченные в порошок, сообщает Википедия.
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