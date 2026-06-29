Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

Оказывается, лавровый лист может побороть моль и устранить затхлый запах.

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Зачем класть лавровый лист в шкаф / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Зачем класть лавровый лист в шкаф

Как побороться с молью

Как избавиться от неприятного запаха в шкафах

Мало кто знает, что лавровый лист можно использовать не только во время приготовления блюд. На самом деле с ним есть много лайфхаков, которыми пользуются опытные хозяйки.

Главред узнал, что многие кладут лавровые листы в шкафы. В нашем материале вы узнаете, зачем это делать и почему это так полезно.

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Зачем класть лавровый лист в шкаф

Оказывается, ларовый лист - нейтрализатор неприятных запахов и отличное средство для борьбы с молью.



Если вы ищите лайфхка, как защитить от моли крупы и вещи, то этот способ подойдет вам. Необходимымо просто разложить несколько лавровых листов в шкафу. При этом делать это можно и в шкафу с вещами, и на кухне. Лавровый лист абсолютно безвреден для человека, но крайне неприятный для моли и других насекомых.

Сухие лавровые листья также можно разложить между стопками белья или подвесить их в тканевых мешочках. Эти мешочки можно положить даже в карманы пальто.

Если есть неприятный запах в вашем шкафу, использование лаврового листа также станет отличным вариантом. Он будет впитывать в себя излишнюю влагу и поможет замаскировать запах затхлости или старой мебели.

Однако нужно регулярно менять листья на свежие каждые 2-3 недели. Со временем они выдыхаются и теряют свои свойства.

Смотрите видео о том, как уберечь свои запасы от моли:

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Что такое лавровый лист? Лавровые листья - обобщенное название листьев лавра благородного, которые используют в кулинарии как ароматную приправу. Из готовых блюд листья удаляют, поскольку они жесткие. Используют также лавровые листья, измельченные в порошок, сообщает Википедия.

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