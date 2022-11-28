На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The Economist / коллаж фото УНИАН

Союзники Украины их стран Запада крайне сдержанно относятся к перспективе возвращения Киевом контроля над полуостровом Крым и отдельными районами Донбасса военным путем. Об этом говорится в статье, которая напечатана в авторитетном западному издании The Economist.­

Как говорят опрошенные изданием эксперты, ВСУ могут столкнуться с сопротивлением русских партизан и должны в первую очередь просчитать опасность узких, открытых полос земли, а также болотистых местностей в Крыму.

Адмирал Николай Жибарев, который еще в 1992 году запустил процесс распада Черноморского флота СССР, когда объявил фрегат, находившийся под его командованием, украинским, нынче говорит – именно дипломатия самый перспективный путь к возвращению Киевом спорной территории.

"Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием. Это операция, которая не нужна Украине", – рассказал журналистам капитан флота в отставке и уроженец Крыма Андрей Рыженко.

Как говорит бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал Михаил Забродский, военная операция по возвращению Крыма не только возможна, но и осуществлялась ее подготовка. Однако, по понятным причинам, он не стал говорить, когда именно ей будет дан старт.

Но Забродский настаивает на том, что украинские офицеры-планировщики разработали отличную тактику, которая может сработать. По его словам, Украина не намерена вступать в бессмысленный лобовой штурм Крыма.

"Существуют другие "интересные" возможности для маневра общевойсковыми силами, с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак", – сказал он.

Но, как подытожили в The Economist, попытка Киева вернуть контроль над Крымом военным путем будет дорого стоить ВСУ и наверняка приведет к расколу с западными союзниками.

По данным источником издания, западные партнеры Украины опасаются – операция по возвращению Крыма или Донбасса (с военной точки зрения, возможно, этого будет легче добиться) может подтолкнуть Кремль к новому витку эскалации либо даже к применению ядерных бомб.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов прогнозирует, что армия Украины может зайти в Крым до конца декабря, а война с Россией завершится весной 2023 года. Украина продолжит освобождение своих территорий.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что армия Украины будет освобождать Крым. По его словам, состоится военная кампания по возвращению полуострова.

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