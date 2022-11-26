"До Нового года мы можем зайти в Крым": Свитан назвал главное условие возвращения полуострова

Свитан назвал главное условие возвращения Крыма/ 93-я ОМБр Холодный Яр, скрин

Российские захватчики понимают, что Мелитополь на Запорожье является ключом к деоккупации Крыма, поэтому они сейчас усиленно готовятся оборонять оккупированный город.

Через этот город проходит дорога на Крымский полуостров. И оккупанты понимают значение населенного пункта в этой войне. Об этом рассказал полковник в отставке военный эксперт Роман Свитан на OBOZREVATEL TV.

"Они укрепляют Мелитополь, понимая, что именно Мелитополь является ключом в Крым. В какой бы точке мы ни вышли на Азовское море, нам всё равно придется, если в Крым, идти в сторону Мелитополя", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина уже к Новому году может дойти до Крыма, но это будет зависеть от темпов поставки оружия и боеприпасов для украинской армии от западных партнеров.

Если западные страны сдержат обещания и увеличат поставки боеприпасов и вооружения вдвое, то украинские военные смогут дойти до Крыма до Нового года. Украинская армия уже к концу 2022 года может быть в Армянске, Чонгаре и на Арабатской стрелке, отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Ранее генерал армии Николай Маломуж отмечал, что украинские военные при положительном сценарии могут освободить все оккупированные территории Украины за 2-2,5 месяца. Если защитники Украины пойдут в наступление и оно будет успешным, то среди российских захватчиков начнется паника. А она позволит идти "на плечах" тех, кто будет отступать, вплоть до Крыма, а также освободить территории Донецкой и Луганской области.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что украинские военные невероятно скоро могут начать освобождать Крым от российских оккупантов. И произойти это может уже к концу ноября этого года.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что в Крыму местных жителей готовят к воздушным и химическим атакам. В Симферополе оккупационные власти развернули информационную кампанию для населения о действиях в случае воздушной тревоги, также местных жителей информируют о действиях в случае химической и бактериологической опасности.

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