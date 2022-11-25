В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - Генштаб

В Крыму становится тревожно / travelcrimea.com

В Симферополе оккупационные власти развернули информационную кампанию для населения о действиях в случае воздушной тревоги. Как сообщает Генштаб в вечернем обращении, также местных жителей информируют о действиях в случае химической и бактериологической опасности.

"В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности", - говорится в сводке.

Кроме того, в Чаплинке Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур. Также оккупанты взламывают оставленные жилые дома для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск.

Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам, сообщает Генштаб.

Как Украина будет освобождать Крым

ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс, заявил 25 ноября в интервью Главреду полковник запаса ВСУ, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, оккупанты способны пойти на "жест доброй воли" в Крыму, но режим Путина даже при таком сценарии может остаться у власти в РФ.

"Сценарий не предусматривает активных боевых действий - штурма войск, и тому подобное. Это может произойти, в том числе, и по результату "жеста доброй воли" или определенных специфических действий, подобных тем, которые мы, например, видели на Херсонщине и Киевщине уже во время активной фазы наших боевых действий", - подчеркнул Грабский.

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