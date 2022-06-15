Слышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрыв

В Симферополе 15 июня прогремел мощный взрыв / Фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Во временно оккупированном Симферополе прозвучал взрыв. Местные жители в соцсетях пишут, что грохот было слышно во многих районах города и за его пределами.

Telegram-канал ЧП Симферополь пишет со ссылкой на "советника главы Крыма Олега Крючкова", что "причиной хлопка в небе над Симферополем скорее всего стал переход самолётом звукового барьера".

Отмечается, что в по линии для вызова экстренных оперативных служб 112 никаких сообщений не поступало.

Тем временем жители аннексированного города сомневаются в правдивости информации, озвученной Крючковым:

"Ничего себе холопок, аж окна задрожали"

"Слышно на весь Крым было"

"За 100 км от Симферополя, тоже услышал"

"А я подумала - и сюда война пришла"

Некоторые говорят, что над больницей №7 была сбита ракета:

"А теперь нормальная информация. Сбили ракету над 7 горбольницей, осколки попали на больницу".

Как сообщал Главред, возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области в Мелитополе 12 июня погремел мощный взрыв.

Во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

Утром 14 июня в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.

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