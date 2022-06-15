Слышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрыв

Жители города говорят, что взрыв был такой силы, что дрожали окна. В то же время оккупационные "власти" города нашли свое объяснение "хлопку".
Во временно оккупированном Симферополе прозвучал взрыв. Местные жители в соцсетях пишут, что грохот было слышно во многих районах города и за его пределами.
Telegram-канал ЧП Симферополь пишет со ссылкой на "советника главы Крыма Олега Крючкова", что "причиной хлопка в небе над Симферополем скорее всего стал переход самолётом звукового барьера".
Отмечается, что в по линии для вызова экстренных оперативных служб 112 никаких сообщений не поступало.
Тем временем жители аннексированного города сомневаются в правдивости информации, озвученной Крючковым:
"Ничего себе холопок, аж окна задрожали"
"Слышно на весь Крым было"
"За 100 км от Симферополя, тоже услышал"
"А я подумала - и сюда война пришла"
Некоторые говорят, что над больницей №7 была сбита ракета:
"А теперь нормальная информация. Сбили ракету над 7 горбольницей, осколки попали на больницу".
Как сообщал Главред, возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области в Мелитополе 12 июня погремел мощный взрыв.
Во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.
Утром 14 июня в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.
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