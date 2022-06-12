В Мелитополе во время "празднования" дня России погремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Мелитополя прогремел взрыв / mltpl.city

Возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области в Мелитополе в воскресенье, 12 июня, погремел мощный взрыв, сообщает РИА Мелитополь.

Во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.

Предполагается, что взорвался автомобиль в районе офиса фейкового МВД Запорожской области. В результате пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.

По словам "главы местных силовиков" Алексея Селиванова, взрыв якобы организовали украинские военные. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.

Читайте такжеОккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области и готовят "референдум" - мэр Федоров

Напомним, российские оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь референдум. Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона.

Ранее сообщалось, что окупанти понимают, что под натиском ВСУ они не смогут долго удерживать Мелитополь, и готовятся уйти перед тем, как их оттуда будут выгонять украинские войска. На такой сценарий указывают вывоз краденого зерна по железной дороге и снятие блокпостов в районе.

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