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В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы

6 августа 2021, 12:16
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На событие уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас в Вашингтоне.

Надписи в поддержку Крымской платформы / фото facebook.com/dogrujol

На въезде в Симферополь появились надписи в поддержку Крымской платформы, которая пройдет в Киеве 23 августа. Напомним, что это глобальная система инициатив, призвана консолидировать международное сообщество вокруг темы оккупированного РФ полуострова.

Неизвестные сделали красноречивые надписи: "Мы за Крымскую платформу", которую теперь видят все, кто въезжает в Симферополь со стороны поселка Молодежное, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Оккупационные власти пока не отреагировали на такую картину при въезде в Симферополь, однако реакция украинской стороны не заставила себя ждать. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил такой поступок проукраинских жителей временно оккупированного полуострова. Также чиновник отметил, что количество участников "Крымской платформы" возросло – в Киев ожидаются делегаты 32 стран мира.

Крымская платформа в Киеве: главное

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подтвердил информацию, согласно которой саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Власти ожидают визита высокопоставленных представителей иностранных государств с последующим подписанием важных документов.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия крайне серьезно отнеслась к инициативе Украины по Крыму. На базе российского МИД создано подразделение, которое работает над дискредитацией украинской идеи.
  • По мнению Кулебы, саммит Крымской платформы станет самым крупным мероприятием за 30-летие независимости Украины. Москве не удастся помешать планам Киева.
  • Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что на саммите Крымской платформы должны подписать важную декларацию по вопросам освобождения оккупированного полуострова.

Ранее Главред уже сообщал, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Дом пообещал возврат Крыма в Украину. В ходе общения с журналистом гарант отметил, что оккупировавшие Крым люди никогда не будут любить эту землю так, как украинцы, у которых с полуостровом связано множество воспоминаний. Для них это чужая территория, которая "никогда не будет русской".

Симферополь оккупированные территории новости Украины Крымская платформа
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