Александр Бабаков / pixabay

СБУ объявила подозрение заместителю главы Госдумы России Александру Бабакову, голосовавшему за аннексию украинских территорий. Также он владеет энергетическими компаниями, которые обстреливает Россия.

Как говорится в сообщении СБУ, по данным следствия, Бабаков вредит суверенитету Украины, способствует военной агрессии России и голосовал за аннексию украинских территорий.

По данным СБУ, он вместе с другими лицами является конечным бенефициаром одной из работающих в Украине энергетических компаний.

В частности, в ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в:

Житомирской,

Херсонской,

Кировоградской,

Черновицкой,

Ровенской областях,

Киеве.

Их оккупанты регулярно обстреливают ракетами.

Попречнику Путина заочно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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