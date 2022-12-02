Не различают цели и стреляют по своим: Арестович объяснил, почему мобилизованные оккупанты небоеспособны

Арестович объяснил, почему мобилизованные оккупанты небоеспособны/ УНИАН, Telegram

Мобилизованные российские захватчики не способны эффективно вести бои. После двухнедельной подготовки на полигоне они могут лишь сидеть в окопе и стрелять по сторонам или же идти на украинских военных напролом, пока их не убьют.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным. Он напомнил, что за натовскими стандартами группа считается боеспособной и слаженной после 4-х лет совместного выполнения задач.

По словам советника главы ОП, мобилизованные русские на поле боя не различают цели и не знают, как и куда стрелять. Когда они попадают в условия боя, то уже не могут понять, где их военные, а где украинские.

"В стрессовой ситуации они не могут понять, где их друг, а где враг. Они не могут элементарного, не могут занять позиции. Тогда их психика разлагается на молекулы, потому что они понимают, что ничего не умеют. Российское руководство массово забивает фронт ними. Им больше ничего не надо", – подытожил он.

Арестович добавил, что для выполнения на поле боя хотя бы простых двухходовок батальон из 400 человек нужно усиленно тренировать четыре месяца.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибших. При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев – "точно не 20 тысяч".

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные продвинулись вперед в Луганской области. Бойцы ВСУ уже приблизились к Кременной. Контрнаступление дается бойцам ВСУ тяжело, ведь оккупанты стянули в Луганскую область много техники и живой силы.

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