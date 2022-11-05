На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИ

Сотни врагов ликвидированы / 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области украинские защитники разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили лишь 29.

Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на выжившего российского военного и родственников мобилизованных.

По словам уцелевшего российского военного Алексея Агафонова, мобилизованные проходили подготовку в воинской части 2079. Командир батальона обещал россиянам, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были присоединиться к так называемой "территориальной обороне". Однако в ночь на 2 ноября весь батальон отвезли на линию соприкосновения.

"Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел – артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные – все", - рассказал Агафонов.

Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили по меньшей мере еще один батальон из мобилизованных.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь на Луганщине на передок бросают именно мобилизованных, и когда мы оттуда уходили, не видя офицеров, мы шли уже обратно, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", - рассказал он.

Отмечается, что о сотнях погибших оккупантов изданию рассказала жена одного из мобилизованных – Злата. "Погибших, конечно, больше половины", - сказала она.

Кроме того, информацию подтвердила жена еще одного уцелевшего мобилизованного – Людмила Черных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел, и они из Краснодона достались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их покинуло, и они не знают, что делать, просто просят о помощи", - поделилась она.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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