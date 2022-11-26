"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

К весне потери убитыми и ранеными в РФ могут составить около 100 тыс. мобилизованных / Telegram, Радио Свобода

Россия планирует зимой стабилизировать фронт в Украине, а весной возобновить активные боевые действия. В связи с этим в Кремле ожидают, что безвозвратные потери мобилизованных составят около 100 тыс. человек.

Об этом пишет российское издание Важные истории со ссылкой на два источника, один из которых приближен к ФСБ, а второй – к Генштабу ВС РФ.

Отмечается, что руководство РФ понимает, что активизация боевых действий весной предполагает большие потери.

"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тыс. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", – сказал изданию источника, близкий к ФСБ.

Приближенный к российскому Генштабу собеседник добавил, что, согласно прогнозу Кремля, потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.

К весне следующего года министерство обороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых смогут отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Собственно, именно поэтому, по его словам, Путин не отменяет указ о частичной мобилизации.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в Украине ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат, даже когда интенсивность боевых действий снижается. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупационных войск в живой силе в Украине составляют более 85 тысяч человек.

Напомним, по данным Telegram-канал Generall SVR, президент России Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ.

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