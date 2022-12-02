"Россияне изменили тактику": Подоляк рассказал, когда Украине грозит новый удар

Россия может нанести удар по Украине, когда усилятся морозы / УНИАН, Офис президента

Российские оккупационные войска изменили свою тактику по нанесению массированных ракетных ударов по украинским городам. Так, захватчики ждут, когда в Украине ударят сильные морозы, чтобы украинцы замерзли в своих домах.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной. Он подчеркнул, что планы российских захватчиков являются "абсолютно людоедскими".

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась – они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине", - сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что россияне "открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, захватчики могут совершить еще 3-4 массированные атаки. В то же время он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 75-90% ракет. Также Данилов отметил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру.

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