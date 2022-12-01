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Военный обозреватель пояснил, почему паузы между ракетными ударами РФ по Украине будут расти

1 декабря 2022, 18:28

Военный обозреватель Александр Коваленко дал прогноз по поводу того, что перерывы между ракетными ударами оккупанта по Украине будут расти.

Ракета, Коваленко
Военный обозреватель пояснил, почему паузы между ракетными ударами РФ по Украине будут расти / скриншот из видео

Мощные ракетные удары страны-агрессора, России, по Украине в ближайшее время вряд ли прекратятся. Но паузы между ними будут и будут возрастать. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, производственный, восстановительный и логистический потенциал русской армии неуклонно снижается.

"Для подобного рода ударов, чтобы они возымели какой-то эффект, необходим элемент прорыва противовоздушной обороны. Элемент прорыва противовоздушной обороны обусловлен большим количеством запускаемых единиц ракетного вооружения", – заявил эксперт.

Как говорит Коваленко, сейчас речь идет о паузах в две недели между ударами оккупантов. Но скоро они среднестатистически станут в районе трех недель.

"То есть, это количество в 70, 80, 90, 100 ракет в течение такого удара должно быть запущено. Чтобы накопить такое количество, воспроизвести, снять с хранения, восстановить, отправить на аэродром, разместить на пусковых площадках – это все занимает […] определенный промежуток времени […]. Tсли мы может сейчас говорить о паузах между ударами в две недели, то через какой-то период времени, это будет среднестатистически три недели", – подытожил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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