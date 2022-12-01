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Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-T

1 декабря 2022, 01:35

Если говорить конкретно о системах ПВО SAMP-T, то Украина сможет получить эти системы уже в первом квартале 2023 года, говорит эксперт.

ПВО SAMP-T, ВСУ
Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-T / коллаж фото УНИАН и mbda-systems.com

Западные союзники, по всей вероятности, предоставят Украине мощный системы противовоздушной обороны SAMP-T уже в первом квартале будущего года. Такое мнение известный военный эксперт Александр Коваленко высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Действительно проблема защиты нашего воздушного пространства и удары по украинской критической инфраструктуре ускоряют предоставление Украине современных систем ПВО. Бюрократические процессы на Западе происходят гораздо быстрее, чем это было в начале полномасштабного вторжения", - пояснил он.

Коваленко говорит, что, скорее всего, ВСУ получит современные системы ПВО немного ранее, чем предполагалось.

"Террористическая угроза от российских оккупантов помогает решать вопросы, которые раньше были преградой для ускоренного предоставления Украине систем ПВО. Однако, если говорить конкретного о системах ПВО SAMP-T, то в зависимости от скорости принятия решения Украина сможет получить эти системы уже в первом квартале 2023 года. Такая возможность у наших партнеров точно есть", – подытожил он.

Справка. Комплекс ПВО SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами в любых погодных условиях, при применении противником различных помех большой интенсивности. Дальность пуска ракет – до 100 километров. Плюс такой комплекс способен вычислять до 130 целей в воздухе.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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