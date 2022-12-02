"Поражение – это не самое худшее": Арестович рассказал, за что воюют россияне в Украине

Арестович заявил, что российская армия сейчас воюет не за победу / УНИАН, скриншот

На 9-м месяце полномасштабной войны Российская Федерация уже понимает, что ей никогда не удастся захватить Украину. Именно поэтому российская армия сейчас воюет не за победу, а за цену поражение.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

"Цена поражения может быть больше или меньше. Они воюют за меньшую. Поражение уже все осознали. Ни у кого нет иллюзий. Даже Путин понимает, что он проиграл, и никакими усилиями он не изменит это. Они воюют, чтобы поторговаться за цену поражения", - заявил Арестович.

Как отметил советник Офиса президента, худшее для России в этой войне – это капитуляция. Арестович подчеркнул, что украинские защитники будут делать все, чтобы выбить россиян из Украины.

"Мы будем вести эту ситуацию к их капитуляции. Поражение – это не самое худшее, что может произойти. Самое худшее – это капитуляция. Они должны вывести свои войска с территории Украины. К этому мы готовы. Моя позиция четкая и прямая. Россия должна быть лишена ядерного оружия, потому что это единственный тормоз для всего человечества", - резюмировал он.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной будущего года. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Вас может заинтересовать: