РФ проигрывает войну, пропагандисты в панике скулят о провале и переговорах – Пионтковский

Пионтковский заявил, что пропагандисты в РФ в панике из-за провалов армии РФ/ УНИАН, скрин

Пропагандисты в РФ, которые постоянно поддерживали полномасштабную войну России против Украины и сообщали лишь о "победах" российской армии, теперь начали признавать близкий проигрыш страны-агрессора. Из их уст начали сыпаться заявления, подтверждающие распространение паники в России.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freeдом". Он отмечает, что очень точно передает общее настроение в рядах пропагандистов фраза Маргариты Симоньян о "катастрофе".

"Катастрофой они считают то, что они окажутся на скамье подсудимых. Они устроили катастрофу для России, а беспокоит их лишь собственная судьба. Я сказал бы, что эти настроения зашли очень далеко", – говорит Пионтковский.

Публицист напомнил о нескольких случаях неоднозначных заявлений, которые делали пропагандисты РФ в последнее время. Так, Захар Прилепин недавно спорил с Ольгой Скабеевой, что удары по украинским городам бессмысленны, и поэтому их нужно прекратить. Он подчеркнул, что таким образом войны не выигрываются, вместо этого призвал настаивать на переговорах. Мол, с помощью переговоров нужно остановить войну на несколько лет, за которые Россия подготовится, соберет людей и оружие и "довоюет эту ситуацию".

Пионтковский подчеркнул, что Прилепин уже четко понимает, что Россия эту войну уже проиграла.

"Пропагандисты понимают, что Киев не сдастся"

Другой пропагандист Алексей Наумов заявил, что почему это Россия думает, что Киев сдастся. Он напомнил о примере Ленинграда, который также не сдался во время Второй мировой войны, хотя там не было ни воды, ни тепла, ни света.

Пионтковский также рассказал об изменении риторики депутата Госдумы РФ Константина Затулина. Он во время выступления в программе пропагандиста Владимира Соловьева спорил в студии с телеведущим о том, как Россия должна защищать оккупированные территории.

Соловьев на повышенных тонах доказывал, что захваченные территории после так называемых "референдумов" уже якобы "вошли в состав РФ". Поэтому, мол, Россия должна их защищать как свои территории, даже с применением ядерного оружия. Затулин начал ему отрицать, что эти территории "недавно лишь стали русскими", и что "нужно понимать ситуацию".

"Началось всё с ядерного оружия. Соловьев говорит – мы же обязаны защищать нашей доктриной нашу "собственную территорию", Херсонская, Запорожская области. А как давно это стало нашей территорией (спросил Затулин – ред.)? Поставил под вопрос святое – конституционные изменения. Всё это очень управляемые люди – и Скабеева, и Затулин, и Прилепин, и Наумов. Просто разные башни Кремля спускают разные методички", – пояснил Пионтковский.

Ранее сообщалось, что бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин размечтался, что россияне захватят Киев. При этом он уже не скрывает захватнических мотивов страны-агрессора России, и говорит, что речь идет уже не о так называемом "освобождении", а именно о захвате.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему мобилизованные войска небоеспособны. Мобилизованные российские захватчики не способны эффективно вести бои. После двухнедельной подготовки на полигоне они могут лишь сидеть в окопе и стрелять по сторонам или же идти на украинских военных напролом, пока их не убьют.

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