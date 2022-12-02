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"Пришло время пересмотреть решения": екс-зам генсека НАТО назвал ракеты для защиты инфраструктуры Украины

2 декабря 2022, 12:42

Вершбоу призвал США пересмотреть свои решения и предоставить Украине такие ракеты.

Александер Вершбоу
Экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу назвал ракеты, которые защитят критическую инфраструктуру Украины/ УНИАН

Украина могла бы эффективнее защищать свою инфраструктуру от российских ракетных ударов, если бы она имела тактические баллистические ракеты ATACMS.

Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО, экс-посол США в России Александер Вершбоу в комментарии "Укринформу". Он подчеркнул, что Соединенным Штатам следовало бы пересмотреть свое отношение к поставкам Украине такого вооружения.

По словам Вершбоу, украинские военные могли бы бить такими ракетами по огневым средствам российских оккупантов, которые обстреливают территории Украины.

"Думаю, сейчас настало время для США пересмотреть некоторые решения относительно предоставления Украине определенных видов вооружения, которые могли бы сузить возможности России использовать территории, близкие к линии разграничения, в частности Крым, для ударов по инфраструктуре без опасений получить ответ", – отмечает дипломат.

Кто такой Александер Вершбоу

Александер Вершбоу – американский дипломат и чиновник. С июля 2001 по июль 2005 года занимал пост посла США в России, в 2005-2008 годах был послом США в Южной Корее, в 2009-2012 годах – заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности.

В период с 15 февраля 2012 по 17 октября 2016 года Вершбоу занимал пост заместителя генерального секретаря НАТО.

Напомним, в сентябре в США заявляли, что пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS. По информации журналистов CNN, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к предоставлению военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В октябре сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Однако американские власти считают, что Киев получает достаточно оружия. В Вашингтоне опасаются ударов украинцами такими ракетами по вражеским целям на российской территории, после чего Путин может напасть на одну из стран НАТО.

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