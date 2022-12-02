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Зеленский запустил решение СНБО о запрете религиозных организаций, которые связаны с Россией

2 декабря 2022, 10:57

Накануне Зеленский заявил, что на СНБО приняли ряд решений, связанных с УПЦ МП и Киево-Печерской Лаврой.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске решения Совета национальной безопасности и обороны, связанном с аспектами деятельности религиозных организаций и применении санкций. Персональные ограничения вводятся против лиц за подрывную деятельность спецслужб России в религиозной среде Украины.

Указ главы государства №820/2022 от 1 декабря, которым вводится в действие решение СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", уже вступил в силу.

Накануне Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о том, что прошло заседание СНБО, на котором обсуждался вопрос связей религиозных организаций с Россией. Принятые решения связаны с УПЦ МП и Киево-Печерской Лаврой.

"Этими и другими решениями мы гарантируем духовную независимость Украины", - сказал гарант и анонсировал запуск персональных санкций за подрывную деятельность спецслужб РФ в религиозной среде украинского государства.

В Украине проверят связь Украинской православной церкви с Московским патриархатом

Украина введет персональные санкции против лиц, которые осуществляют подрывную деятельность спецслужб РФ в религиозной среде Украины

Кабмин в течение 2 месяцев должен внести на рассмотрение Рады законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Документ долден будет отвечать всем нормам международного права.

Правительство Украины в двухмесячный срок должно провести проверку относительно правовых основания и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Правительство должно решить вопрос отнесения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к центральным органам исполнительной власти, деятельность которых координируется Кабмином

Государственная служба по этнической политике за два месяца должна провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. В случае необходимости СНБО поручил службе принять меры, предусмотренные законодательством.

В отношении ряда лиц будут введены санкции

Совет нацбезопасности и обороны поддержал предложения, которые внесла Служба безопасности Украины, связанные с применением ряда персональных экономических и других ограничительных мер против физических лиц.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - подчеркивается в документе.

Новость дополняется

СНБО Владимир Зеленский УПЦ МП война России и Украины
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