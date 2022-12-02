"Обстрел может быть массированным": в ВСУ предупредили, что вероятность ракетной атаки РФ очень высока

В ВСУ предупредили, что вероятность ракетной атаки РФ очень высока/ Telegram Кирилл Тимошенко, скрин

Вероятность нового российского ракетного удара на Украине очень высокая, и этот обстрел может быть массированным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Однако она отметила, что украинцы не должны жить "в режиме ожидания".

"Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать", – сказала она.

По словам Гуменюк, России только на руку, если украинцы находятся в панике и ожидании ракетного удара – это один из элементов гибридной войны.

Однако украинцам стоит подготовиться к возможному обстрелу, ведь он может иметь серьезные последствия. Если они будут долговременными, то на их устранение понадобится некоторое время.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в условиях постоянных прогнозов относительно нового массированного ракетного удара РФ призвал украинцев не волноваться и не быть "в режиме ожидания". Он подчеркнул, что система оповещения в случае угрозы оперативно об этом сообщит.

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