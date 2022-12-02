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120 тысяч оккупантов до сих пор бунтуют в палатках, новая волна мобилизации "потопит" РФ – Жданов

2 декабря 2022, 09:30

Система комплектования и восполнения потерь в армии РФ не выдержит новой волны мобилизации. Оккупанты не могут справиться даже с теми, кого уже мобилизовали.

Мобилизация в РФ, российские военные, Олег Жданов
Новая волна мобилизации "потопит" РФ, считает военный эксперт Олег Жданов/ ua.depositphotos.com, Главред

Проведение новой волны мобилизации в РФ не спасает российское наступление в Украине. Вторая волна "отлавливания" россиян на фронт в большей степени сработает против самой страны-агрессора России.

В российском войске сейчас не могут справиться с половиной тех, кого уже успели мобилизовать на войну – новобранцы постоянно бунтуют из-за плохого снабжения, отсутствия нормальной подготовки и других причин. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

По словам Жданова, новая волна мобилизации может окончательно похоронить систему комплектования и восполнения потерь России. Главной причиной этого является коррупция и воровство в российской армии.

Система мобилизации в РФ способна оформить призыв 120 тысяч новобранцев дважды в год. Призывников "отлавливают" в течение месяца или двух, еще месяц тратят на то, чтобы укомплектовать их и отправить в военные части. На большее эта система не способна, говорит Жданов.

"Сейчас они набрали 240 тысяч вместо 300 тысяч. 120 из них до сих пор сидят в палатках на полигонах и постоянно бунтуют по поводу того, что у них плохое снабжение, занятий никто не проводит и тому подобное", – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что украинские военные уже выбили весь офицерский состав вооруженных сил России. Поэтому даже непонятно, кто же будет учить российских новобранцев перед тем, как отправить их на войну против Украины.

"Курсанты, которых они ускоренными выпусками отправляют в офицеры и бросают на фронт? Это бред. А если сейчас военкомат вместе с росгвардией продолжает отлавливать призывников и запихивать в те самые палатки на полигонах, а зима оказалась не совсем теплой, то там начнутся холодные и голодные бунты", – добавил Жданов.

Мобилизация в России

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Также сообщалось, что Россия планирует зимой стабилизировать фронт в Украине, а весной возобновить активные боевые действия. В связи с этим в Кремле ожидают, что безвозвратные потери мобилизованных составят около 100 тыс. лиц. Об этом написало российское издание "Важные истории" со ссылкой на два источника.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что страна-оккупант Россия намерена в своей стране и на временно оккупированных территориях Украины провести новую волну скрытой мобилизации в войска. Она должна начаться с 10 декабря.

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