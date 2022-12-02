"Киев будем брать, как брали Вену, Берлин, Будапешт": Рогозин размечтался, что РФ захватит всю Украину

Рогозин размечтался, что Россия захватит всю Украину/ УНИАН, Минобороны РФ

Бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин размечтался, что россияне захватят Киев. При этом он уже не скрывает захватнических мотивов страны-агрессора России, и говорит, что речь идет уже не о так называемом "освобождении", а именно о захвате.

В программе российского пропагандиста Владимира Соловьева Рогозин сказал якобы РФ захватит украинскую столицу, как когда-то захватила Вену, Берлин и Будапешт.

"Насчет того, как это всё закончится. Я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, а не освобождать . Мы освобождаем Донбасс. Всё остальное мы будем брать, так же, как мы брали Вену, Берлин, Будапешт", – поделился он своими розовыми мечтами.

При этом Рогозин отметил, якобы россияне "не могут оставить в наследство своим детям угрозу на западных границах".

"Мы не можем физически оставлять это нашим детям, нашим внукам. Если мы остановимся, то будем иметь на своих западных границах колоссальный накачанный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования. Поэтому либо мы, либо они", – сказал он.

Он сказал, что россияне якобы не должны забывать о главных целях так называемой "спецоперации". По его словам, убийство 300 или 1000 украинских военных за день – это еще не "денацификация", мол, "нужно убивать больше".

Напомним, 15 июля 2022 года Рогозина уволили с должности директора "Роскосмоса".

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Ранее сообщалось, что в России хотят новые аннексированные украинские территории присоединить к уже захваченному в 2014 году Крыму и создать так называемый "Крымский федеральный округ". В него должны войти: сам полуостров и временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Возглавить новое псевдообразование может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему мобилизованные войска небоеспособны. Мобилизованные российские захватчики не способны эффективно вести бои. После двухнедельной подготовки на полигоне они могут лишь сидеть в окопе и стрелять по сторонам или же идти на украинских военных напролом, пока их не убьют.

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