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ВСУ "амнистировали" зэка-оккупанта, завербованного ЧВК Вагнер

2 декабря 2022, 08:13

В 2007 году Осадченко заказал и организовал убийство бывшего мужа своей сожительницы, чтобы решить свои жилищные вопросы. Был приговоре к 17 годам тюрьмы.

Оккупант Осадченко
Осадченко погиб 27 октября в оккупированном селе Белогоровка Луганской области / Фото t.me/a_shtirlitz

На войне в Украине ликвидирован наемник ЧВК Вагнер. 55-летний Олег Осадченко был завербован "поваром" Путина в колонии. В России мужчина был осужден на 17 лет тюрьмы за убийство.

Оккупанта похоронили 1 декабря в Курской области РФ, хотя родом он из Ташкентской области. Об уничтожении захватчика сообщил полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своем канале в Telegram.

Как пишут росСМИ, Осадченко погиб 27 октября 2022 года в оккупированном селе Белогоровка Луганской области.

Пропагандисты ничего не пишут о тюремном сроке оккупанта, но называют его "героем" и отмечают, что Осадченко "еще в подростковом возрасте решил связать свою жизнь с армией" и "был награжден медалью За отвагу и Орденом мужества".

В то же время на сайте судебных актов РФ говорится, что в 2007 году Осадченко заказал и организовал убийство бывшего мужа своей сожительницы. У женщины с экс-супругом образовался конфликт из-за раздела квартиры. Оккупант решил "разобраться" с мужчиной и тем самым решить свои жилищные вопросы.

Осадченко посадили на 17 лет, а его сообщников – на 13.

"Недавно записался в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и по традиции успешно амнистирован", – написал Штефан.

Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова. Российский оккупант пошел на войну добровольно: мечтал повторить "подвиг дедов".

Также в Украине "демилитаризован" 64-летний оккупант Александр Заиграев. Воевать он отправился добровольцем. Работал он в Улан-Удэнском Авиазаводе, а срочную службу проходил в 1976-1978 годы.

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