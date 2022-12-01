Оккупант Вячеслав Гурьянов стал "грузом 200" в Украине / Фото росСМИ

На войне в Украине ликвидирован очередной российский оккупант - 46-летний Вячеслав Гурьянов, который работал физруком и воспитателем реабилитационного центра для детей. На войну в Украину захватчик пошел добровольно.

Гурьянов был родом из Оренбургской области, сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

Восемь лет оккупант работал в школе учителем физкультуры, а после трудился воспитателем в социально-реабилитационном центре "Теремок" для несовершеннолетних. Он также был дружинником.

В некрологе говорится, что "когда был объявлен призыв "добровольцев" для участия в "спецоперации" в Украине, Гурьянов пошел защищать своих и чужих детей, родителей и односельчан (...) в составе Первого отдела Оренбургского казачьего войска".

Вячеслав Гурьянов / Фото росСМИ

РосСМИ пишут, что Гурьянов был "любящим отцом, верным и надёжным другом", "заботился о чужих детях, как о своих собственных". Впрочем, все эти замечательные качества не помешали оккупанту убивать украинцев.

Оккупант был успешно ликвидирован 15 ноября. 29 ноября "демилитаризованного" захватчика похоронили.

Интересно, что у Гурьянова - три брата. Один из них, самый младший, также отправился захватывать украинскую землю в составе мобилизованных групп.

Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова. Российский оккупант пошел на войну добровольно: мечтал повторить "подвиг дедов".

Также в Украине "демилитаризован" 64-летний оккупант Александр Заиграев. Воевать он отправился добровольцем. Работал он в Улан-Удэнском Авиазаводе, а срочную службу проходил в 1976-1978 годы.

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