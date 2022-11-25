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Хотел повторить "подвиг" прадеда и пошел добровольцем: в Украине ликвидировали оккупанта из Томска

25 ноября 2022, 11:26

33-летний уроженец Томской области Дмитрий Черепанов ликвидирован защитниками Украины. Оккупант получил посмертно "медаль" за уничтожение украинской Луганщины.

Дмитрий Черепанов
Дмитрий Черепанов ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, росСМИ

ВСУ ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова. Российский оккупант пошел на войну добровольно: мечтал повторить "подвиг дедов".

О том, что еще один российский захватчик поедет домой "грузом 200", сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"В Украине ликвидирован 33-летний уроженец Томской области с прической "Иван Дур@к". Выдержка из некролога - "Его жизнь была яркой вспышкой (!?). Закончил 55 школу города Томска. Мечтал служить Родине, он сам принял решение пойти добровольцем, как когда-то его прадед, ветеран ВОВ" . Под "яркой вспышкой" автор некролога в пару строк наверное подразумевал последние мгновения жизни российского оккупанта", – иронично прокомментировал бесславную смерть оккупанта журналист.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что Черепанов отличался "повышенным чувством ответственности и справедливости", "жил, поддерживая и помогая другим". За уничтожение украинской Луганщины оккупант даже получил посмертно "медаль".

Дмитрий Черепанов ликвидирован в Украине
Дмитрий Черепанов ликвидирован в Украине / Фото РосСМИ

Как сообщал Главред, российские оккупанты в Украине ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат, даже когда интенсивность боевых действий снижается. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупационных войск в живой силе в Украине составляют более 85 тысяч человек.

Напомним, по данным Telegram-канал Generall SVR, президент России Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ.

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