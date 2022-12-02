"Победа откладывается": Украина сможет закончить горячую фазу войны летом 2023 года – Жданов

Жданов заявил, что окончание горячей фазы в войне "переносится" на лето 2023 года/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

О том, когда Украина может одержать победу в войне против России, можно делать выводы, основываясь на темпах поставок оружия украинской армии от западных партнеров.

У Украины был шанс закончить горячую фазу войны до конца 2022 года, однако такой сценарий уже не получится воплотить в жизнь. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

Из-за недостаточного количества вооружения сроки, в течение которых возможно закончить горячую фазу войны, переносятся на лето 2023 года.

"По большому счету, мы имели шанс закончить горячую фазу войны до конца этого года, но нас не обеспечили вооружением. И теперь мы откладываем этот шанс еще на пол года, на лето 2023-го. Дадут вооружение, всё будет в порядке. Не дадут вооружение – снова будет позиционная война на истощение, причем с обеих сторон", – отмечает Жданов.

Ранее Жданов отмечал, что проведение новой волны мобилизации в РФ не спасет российское наступление в Украине. Вторая волна "отлавливания" россиян на фронт в большей степени сработает против самой страны-агрессора России.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему мобилизованные оккупанты небоеспособны. Мобилизованные российские захватчики не способны эффективно вести бои. После двухнедельной подготовки на полигоне они могут лишь сидеть в окопе и стрелять по сторонам или же идти на украинских военных напролом, пока их не убьют.

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