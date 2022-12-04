Вражеский вертолет К-52, который называют "Аллигатором", сбило одно из подразделений воздушного командования "Восток".
В воскресенье, 4 декабря, украинские военные ловко сбили российский вертолет К-52. Его стоимость оценивается в 16 миллионов долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Отмечается, что это случилось около 14:00. Вражеский вертолет сбило одно из подразделений воздушного командования "Восток".
"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Прессслужба Воздушных сил ВСУ опубликовала видео удачного выстрела.На снятых кадрах видно, как боевой вертолет после меткого выстрела вспыхивает и взрывается.
Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов.
"Аллигатор" способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.
Напомним, что в октябре украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн.
Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.
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