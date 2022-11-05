Прожарка оккупантов на юге: ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе

ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе / Фото УНИАН

Защитники Украины на южном направлении сбили два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе.

Как сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", вертолеты ВСУ "приземлили" на Херсонщине, а дроны защитники Украины сбивали на Николаевщине.

"4 ноября, поздно вечером, на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52. Также, в небе над Николаевщиной, сбито 3 вражеских дроны-камикадзе силами и средствами воздушного командования "Юг", еще 3 – другими подразделениями Сил обороны юга страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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