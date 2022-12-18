"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного

Мальчик написал о своих желаниях в письме к Святому Николаю, и одно из его желаний осуществил главнокомандующий ВСУ.

Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого без вести пропал на войне/ Facebook Елена Варфоломеева

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, папа которого без вести пропал на войне. Подросток написал письмо Святому Николаю, и одно из его желаний воплотилось в жизнь.

Об этом рассказала мама мальчика Ивана Елена Варфоломеева в Facebook. Она отмечает, что ее сыну в департаменте социальной политики предложили принять участие в акции "Стань Святым Николаем". Для этого ребенку нужно было написать письмо со своими пожеланиями.

"Мой ребенок ничего не попросил, кроме того, чтобы папа нашелся ... А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я то письмо передала как есть... Не сбивала сына", – рассказывает мама мальчика.

А через некоторое время Елене позвонили и сообщили, что Валерий Залужный приглашает ее сына на встречу, чтобы передать ребенку подарок от Святого Николая.

"Говорю: Вы что, серьезно?? Он же так просто написал... У меня даже мысли не было, что письмо всерьез воспримут... Плачу я. Плачут по ту сторону телефона", – вспоминает женщина.

Далее Елена с сыном отправились на встречу с главнокомандующим ВСУ. Это событие подарило Ивану веру в то, что возможно всё, отмечает мама мальчика. И добавила, что осуществление главной мечты ее сына еще впереди.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, пожалуй, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру. Веру в то, что возможно всё! И таки надо мечтать. И надо верить!" – написала Варфоломеева.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, на кого он равняется и кого считает примером для себя. В интервью The Economist Залужный заявил, что это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

Ранее Залужный заявлял, что с таким врагом, как Российская Федерация, вполне возможно воевать до самого конца. Главнокомандующий ВСУ поделился с генералом Марком Милли своим главным выводом активной войны с Россией.

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