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"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного

18 декабря 2022, 15:52
Мальчик написал о своих желаниях в письме к Святому Николаю, и одно из его желаний осуществил главнокомандующий ВСУ.
Валерий Залужный
Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого без вести пропал на войне/ Facebook Елена Варфоломеева

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, папа которого без вести пропал на войне. Подросток написал письмо Святому Николаю, и одно из его желаний воплотилось в жизнь.

Об этом рассказала мама мальчика Ивана Елена Варфоломеева в Facebook. Она отмечает, что ее сыну в департаменте социальной политики предложили принять участие в акции "Стань Святым Николаем". Для этого ребенку нужно было написать письмо со своими пожеланиями.

"Мой ребенок ничего не попросил, кроме того, чтобы папа нашелся ... А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я то письмо передала как есть... Не сбивала сына", – рассказывает мама мальчика.

А через некоторое время Елене позвонили и сообщили, что Валерий Залужный приглашает ее сына на встречу, чтобы передать ребенку подарок от Святого Николая.

"Говорю: Вы что, серьезно?? Он же так просто написал... У меня даже мысли не было, что письмо всерьез воспримут... Плачу я. Плачут по ту сторону телефона", – вспоминает женщина.

Далее Елена с сыном отправились на встречу с главнокомандующим ВСУ. Это событие подарило Ивану веру в то, что возможно всё, отмечает мама мальчика. И добавила, что осуществление главной мечты ее сына еще впереди.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, пожалуй, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру. Веру в то, что возможно всё! И таки надо мечтать. И надо верить!" – написала Варфоломеева.

  • Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного
    Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного Facebook Елена Варфоломеева
  • Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного
    Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного Facebook Елена Варфоломеева
  • Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного
    Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного Facebook Елена Варфоломеева
  • Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного
    Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военного Facebook Елена Варфоломеева

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, на кого он равняется и кого считает примером для себя. В интервью The Economist Залужный заявил, что это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

Ранее Залужный заявлял, что с таким врагом, как Российская Федерация, вполне возможно воевать до самого конца. Главнокомандующий ВСУ поделился с генералом Марком Милли своим главным выводом активной войны с Россией.

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