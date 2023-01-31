"Есть серьезная потребность": Украине необходимо 200 истребителей – Воздушные силы ВСУ

Для эффективной защиты от российских оккупантов нашему государству нужно создать до 5 бригад тактической авиации с новым типом самолетов.

Украине нужно 200 истребителей, заявили в Воздушных силах ВСУ/ Википедия, скрин из видео

Для защиты от РФ Украине необходимо до 200 многоцелевых истребителей, чтобы заменить ими морально и физически устаревшие самолеты, которые сейчас есть на вооружении. Таким новым типом самолетов, которым при условии предоставления западными партнерам возможно удастся заменить имеющиеся воздушные суда, является истребитель F-16.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире французского телеканала La Chaîne Info и в комментарии "Украинской правде". Он отмечает, что Украина нуждается в авиационном прикрытии как в военное, так и в мирное время.

Игнат подчеркнул, что авиационные мощности России в пять-шесть раз превосходят украинскую авиацию. У оккупантов именно во столько раз больше боевых воздушных судов. Кроме этого, мы уступаем в технологиях.

"Поэтому потребность серьезная. Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется... Понятно, что мы не сможем получить всё и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – это требование времени", – говорит представитель Воздушных сил ВСУ.

Он подчеркнул, что истребители F-16 в настоящее время являются наиболее вероятным вариантом.

"На нынешнее время наибольшим вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", – отметил Игнат.

По его словам, такая реформа Воздушных сил предусматривалась еще задолго до вторжения страны-агрессора РФ. Планировалось, что к 2035 году удастся поэтапно оснастить Воздушные силы ВСУ современной западной техникой – речь идет об авиации, зенитных ракетных системах, беспилотниках. Однако война в разы ускорила этот процесс.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Украина может получить истребители F-16

Ранее сообщалось, скоро страны НАТО проведут ряд встреч. В рамках одного из мероприятий состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Одной из тем этой встречи может стать обсуждение поставок истребителей Украине в рамках военной помощи.

В ВСУ назвали преимущества истребителей F-16. Такие самолеты могли бы помочь стране закрыть часть неба от атак российских оккупантов. Боевые самолеты способны сбивать крылатые ракеты. Во всех мировых государствах именно истребители перекрывают небо, а ПВО используется для защиты военных аэродромов, критической инфраструктуры и правительственных зданий, заявил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов намекнул, что Украина может в скором времени получить американские истребители F-16.

В то же время Германия грубо отказалась передавать Украине истребители. Министр обороны Борис Писториус заявил, что истребители – "гораздо более сложная система", чем боевые танки. В ФРГ боятся из-за того, что самолеты имеют большую дальность действия и огневую мощь.

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