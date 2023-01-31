США дали Украине первую партию БМП Bradley: как они повлияют на ход войны

В Украину уже отправились первые БМП Bradley из пакета помощи, который пообещали США, и это очень повлияет на возможности украинских военных.

США отправили в Украину первую партию БМП Bradley/ Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

Соединенные Штаты Америки в рамках соглашения о военной помощи отправили Украине первую партию боевых машин пехоты Bradley.

Было отправлено количество машин на сумму 2,85 миллиарда долларов. Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Отмечается, что в Украину отправились более 60 БМП Bradley из Северного Чарлстона, штат Южная Каролина. Их отправили на прошлой неделе.

БМП M2 Bradley – это боевая машина пехоты США, которую назвали в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли. Экипаж машины состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.

БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя из машины и огневой поддержки их в период и после спешивания.

Предоставление Украине американских БМП Bradley

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Сообщалось, что Украина в его рамках получит системы противовоздушной обороны, бронемашины, боевые машины пехоты, боеприпасы и многое другое.

В этом пакете предусматривалось получение Украиной 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм.

В Пентагоне отмечали, что американские БМП Bradley дадут возможность не только для обороны, но и для наступления ВСУ. Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер подчеркнул, что военная помощь Украине будет предоставлена не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Bradley серьезно помогут украинским бойцам – и в огневой поддержке, и в логистике, и даже в эвакуации раненых. Он выразил уверенность, что БМП Bradley вскоре появится на фронте.

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