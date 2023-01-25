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Жданов рассказал, как БМП Bradley помогут украинским бойцам

25 января 2023, 03:15
В Сети появилось объяснение известного военного эксперта Олега Жданова насчет того, чем помогут украинским военнослужащим БМП Bradley.
БМП Bradley
Жданов рассказал, как БМП Bradley помогут украинским бойцам / коллаж фото УНИАН и Википедия

Американские боевые машины пехоты модели Bradley, которые вскоре должны получить от США ВСУ, серьезно помогут украинским бойцам – и в огневой поддержке, и в логистике, и даже в эвакуации раненых. Об этом известный военный эксперт Олег Жданов заявил во время очередного эфира на YouTube.

"Я думаю, что они появятся там. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что усиление нашей пехоты необходимо. Это машины довольно неплохо защищенные, правда, пушка слабовата – 25-мм, автоматическая. Тем не менее, она имеет два вида боеприпасов, может даже бороться с бронеобъектами противника. У них бронепробиваемость до 60 мм бронебойно-трассирующим боеприпасом. Тем более, она автоматическая, туда заряжаются сразу две ленты, и она в автоматическом режиме может менять вид боеприпаса – осколочно-фугасный трассирующий или бронебойный трассирующий. Оператор выбирает только кнопочкой, ничего перезаряжать в бою не надо", – считает специалист.

Сам Жданов не сомневается, что БМП Bradley в самом скором времени появится на фронте − в том числе и на Бахмутско-Соледарском направлении.

Справка. В башне боевой машины Bradley установлен комплекс вооружения, включающий автоматическую пушку, пулемет и пусковую установку ПТРК "Toy". 25-мм пушка М242 "Бушмастер" разработки фирмы "Гьюз Вертолет" и "МакДоннел Дуглас" (проект Chain Gun) имеет внешний цепной привод автоматики и двухлетнее питание, что допускает быстрый переход с одного типа выстрелов на другой. Электродвигатель мощностью 1,5 л приводит в движение роликовую цепь, связанную с затворной рамой, с затвором и механизмом питания. Возможны три режима огня – одиночными выстрелами и очередями с темпом стрельбы 100 или 200 выстрелов/минуту, максимальная скорострельность – 500 выстрелов/минуту.

Получение Украиной ЗРК Patriot

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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