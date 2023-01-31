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Освобождение от мобилизации: кому и на сколько положена бронь

31 января 2023, 07:47
КМУ предусмотрел отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.
война в Украине, мобилизация
Кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных / president.gov.ua

Кабинет Министров опубликовал обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

КМУ предусмотрел отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

Кому положена бронь от мобилизации:

  • 1) Работающим в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • 2) Работникам предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • 3) Сотрудникам предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  • 4) Тем, кто трудится на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сроки отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации:

  • Бронирование по пункту 1 – осуществляется на весь период мобилизации (главы всех министерств и общеукраинских ведомств вместе с их замами освобождаются от мобилизации на все время работы, на всех остальных должны составляться списки, включающие в себя 50% от общего количества военнообязанных);
  • Бронирование по пунктам 2-4 – на срок в шесть месяцев (то есть предприятия каждые полгода должны подавать новые списки, если они по-прежнему относятся к этим пунктам).
  • Норма о 50% касается и всех предприятий, указанных в п. 2-4. Кроме того, предприятия, которые претендуют подпадать под п. 3-4, должны обосновать, почему они под него должны подпасть;
  • Кроме того, не ограничивается процент бронирования военнообязанных, которые работают на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Кто утверждает списки бронирования от мобилизации

Списки бронирования военнообязанных во время действия военного положения подаются в соответствующие органы и согласовываются Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки), а те направляют их Минэкономики, которое выдает окончательные документы о бронировании.

Бронирования, которые уже предоставлены работнику по старой процедуре, будут действительны в течение срока, на который они были предоставлены.

В случае утраты оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана и т. п.) отсрочка аннулируется.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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