Норвегия поставит Украине танки Leopard 2 в конце марта

В Норвегии пока что не определились, сколько именно танков Leopard 2 будет поставлено в Украины, сказал Бьорн Арилд Грамм.

Украина ожидает передачу необходимых западных танков / Фото bundeswehr.de, pixabay.com

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм заявил, что Осло доставит определенную часть своих танков Leopard 2 в Украину как можно скорее.

"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, что означает, возможно, в конце марта", – цитирует чиновника France24.

В арсенале Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но до сих пор неизвестно, сколько именно бовых машин будет предоставлено Украине.

"Мы еще не определились с количеством", — сообщил Бьорн Арилд Грамм.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Когда Украина получит западные танки

Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у правительства есть конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся западные танки. Подоляк отметил, что к этим датам военная помощь от партнеров и союзников поступит в Украину.

Британия может передать свои Challenger 2 до начала лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Американские боевые танки Abrams М1А2 могут быть доставлены в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

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