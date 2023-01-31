Норвегия поставит Украине танки Leopard 2 в конце марта

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм заявил, что Осло доставит определенную часть своих танков Leopard 2 в Украину как можно скорее.
"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, что означает, возможно, в конце марта", – цитирует чиновника France24.
В арсенале Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но до сих пор неизвестно, сколько именно бовых машин будет предоставлено Украине.
"Мы еще не определились с количеством", — сообщил Бьорн Арилд Грамм.
Танк Leopard 2 - в чем его особенность
Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.
В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.
Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.
Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.
Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.
Когда Украина получит западные танки
Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у правительства есть конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся западные танки. Подоляк отметил, что к этим датам военная помощь от партнеров и союзников поступит в Украину.
Британия может передать свои Challenger 2 до начала лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Американские боевые танки Abrams М1А2 могут быть доставлены в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.
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