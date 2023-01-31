glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Норвегия поставит Украине танки Leopard 2 в конце марта

31 января 2023, 08:13
В Норвегии пока что не определились, сколько именно танков Leopard 2 будет поставлено в Украины, сказал Бьорн Арилд Грамм.
Флаг Норвегии, танк Леопард
Украина ожидает передачу необходимых западных танков / Фото bundeswehr.de, pixabay.com

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм заявил, что Осло доставит определенную часть своих танков Leopard 2 в Украину как можно скорее.

"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, что означает, возможно, в конце марта", – цитирует чиновника France24.

В арсенале Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но до сих пор неизвестно, сколько именно бовых машин будет предоставлено Украине.

"Мы еще не определились с количеством", — сообщил Бьорн Арилд Грамм.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Когда Украина получит западные танки

Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у правительства есть конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся западные танки. Подоляк отметил, что к этим датам военная помощь от партнеров и союзников поступит в Украину.

Британия может передать свои Challenger 2 до начала лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Американские боевые танки Abrams М1А2 могут быть доставлены в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Другие новости:

война в Украине Норвегия военная помощь поставки оружия новости Украины война России и Украины Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:13

Норвегия поставит Украине танки Leopard 2 в конце марта

07:47

Освобождение от мобилизации: кому и на сколько положена броньВидео

07:25

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

07:19

Сотни тысяч мобилизованных: Данилов предупредил о подготовке нового наступления РФВидео

07:14

Белый дом поддержал решение Байдена не отправлять F-16 в Украину – CNN

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:40

Танки для ВСУ: что означает разрешение Германии на реэкспорт Leopard 2мнение

06:39

Россия усиливает войско и готовится к наступлению на Донбассе – ISW

05:00

Как отучить кота драть диван и обои: способы, которые быстро помогут хозяину и питомцу

05:00

Гороскоп на сегодня 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

Реклама
04:30

Пол будет сиять: как правильно мыть паркет, чтобы не испортить его

04:00

Жданов рассказал, смогут ли россияне уничтожить западные танки, которые скоро будут у ВСУВидео

03:34

В кислотной шубе и прозрачном белье: Леся Никитюк без смущения похвасталась аппетитными формами

03:20

Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

03:05

Атака мощных северных циклонов: украинцам назвали сроки резкого обрушения температурыВидео

02:40

Военный эксперт Жданов пояснил, какие истребители нужны для уничтожения ракет Х-22Видео

02:04

"А что с пахом?": Волочкова неудачно подняла ногуВидео

01:34

Если НАТО вступит в войну, она закончится очень быстро: Маломуж назвал условиеВидео

00:58

Состаритесь на глазах: популярные ошибки в макияже, которые сразу же прибавляют лишних 15 летВидео

00:51

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

00:10

Байден отказался передавать Украине истребители F-16 - СМИВидео

Реклама
30 января, понедельник
23:37

Россия намерена получить от Ирана баллистические ракеты, ПВО Украины против них бессильна - ИгнатВидео

23:30

Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многимФото

23:18

Гороскоп на февраль 2023 для Раков: подарки судьбы, прогресс и хороший доходВидео

22:58

В РФ закатили грандиозный скандал из-за условий МОК для участия россиян в Олимпиаде 2024Видео

22:49

"Через два-три дня уже будут равнять с землей": бойцы рассказали об обострении под БахмутомВидео

22:24

Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дняВидео

22:22

Гороскоп на февраль 2023 года для Козерогов: откроется тайна и придут хорошие деньгиВидео

22:19

Онкобольная звезда Зачарованных показала честное фото без цензуры

22:00

ТОП-5 привычек успешных людей, которые сделают жизнь лучшеВидео

21:56

"Ничего не запрещено": Макрон заговорил о передаче авиации УкраинеВидео

21:20

"Это неизбежный процесс": РФ готовится к выводу войск из Украины - ПионтковскийВидео

21:19

Умерла звезда сериалов Сверхъестественное и Звездный путь

21:17

"Мы получим все": у Зеленского назвали сроки поставки танков в УкраинуВидео

21:12

"Россияне уже начали наступление": Свитан рассказал, следует ли ожидать штурма ХарьковаВидео

21:04

"Разговоры идут": Данилов рассказал об использовании Россией корейских и иранских ракет в УкраинеВидео

20:32

"Взлетели на воздух: ВСУ уничтожили сразу три пункта управления оккупантовВидео

20:29

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о подготовке контрнаступленияВидео

20:26

Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

20:14

Как убрать пятна со скатерти: простые и доступные способы от опытных хозяек

20:07

Синди Кроуфорд "поймали" в лифте в пальто на голое тело: черный драп подчеркнул упругие ножки модели

Реклама
19:54

Киевстар резко поднимает тарифы: на сколько придется раскошелиться с 1 февраляВидео

19:31

"До начала лета": в Британии назвали сроки передачи Украине танков Challenger 2Видео

19:20

Сталин бы за такое расстрелял парочку генераловмнение

18:59

"Вождем дикого племени будет": Лукашенко устроили "дикие танцы" в аэропорту ЗимбабвеВидео

18:54

Тина Кароль отреагировала на смерть легендарного поэта Павлычко и эмоционально спела "Два кольори"Видео

18:40

Запотевают очки зимой: простые хитрости, которые точно помогут

18:28

Кремль перебросит новые войска в Курскую область - местный губернаторВидео

18:21

До последнего отводил подбитый самолет от домов: на Донетчине героически погиб 24-летний летчикВидео

18:21

"Ад" под Угледаром: ВСУ разгромили разведроту "элитной" бригады морпехов РФВидео

18:10

Неприятные чувства: футболист сборной Украины опозорился жаркими объятиями с российским спортсменомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять